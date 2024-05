Pretres v Rusiji: Putin nepričakovano razrešil Sergeja Šojguja

Ruski predsednik Vladimir Putin je na mesto Sergeja Šojguja nepričakovano predlagal novega obrambnega ministra, Andreja Belousova, nekdanjega podpredsednika vlade, pristojnega za gospodarstvo, so sporočili iz Kremlja.

Putin želi, da Šojgu, ki je obrambni minister od leta 2012 in njegov dolgoletni svetovalec, postane sekretar močnega ruskega varnostnega sveta in zamenja dosedanjega voditelja Nikolaja Patruševa. Prevzel bo tudi vodenje vojaško-industrijskega kompleksa, so sporočili iz Kremlja.

Šojgu bo postavljen na funkcijo, ki formalno velja za višjo od njegove vloge obrambnega ministra, kar bi mu omogočilo, da ostane prisoten v ruski politiki.

Večina ostaja na svojih položajih

Valerij Gerasimov, načelnik ruskega generalštaba bo ostal na svojem položaju, prav tako zunanji minister Sergej Lavrov.

Dmitrij Peskov, tiskovni predstavnik Kremlja, je novinarjem dejal, da je sprememba smiselna, ker se Rusija približuje situaciji, podobni tistim v Sovjetski zvezi v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko sta vojska in policija predstavljali 7,4 odstotka državnega proračuna.

To bi, je dejal Peskov, pomenilo, da je ključnega pomena zagotoviti, da je takšen proračun usklajen s splošnimi interesi države, zato Putin na mestu obrambnega ministra želi civilista z ekonomskim ozadjem. "Kdor je bolj odprt za novosti, bo uspešnejši na bojišču," je dejal Peskov.

Prerazporeditev odraža tudi Putinovo namero, da obrambne izdatke postavi pod večje ogledalo, da se zagotovi učinkovita poraba sredstev, potem ko je bil Šojgujev zaveznik in namestnik obtožen podkupovanja.