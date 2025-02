Luka Dončić je v zadnjih letih gradil vse večji in trdnejši most med Dallas Mavericks in Slovenijo. Eden izmed povezovalnih členov je bil tudi pomočnik pri Dallas Mavericks Sean Sweeney, ki se je lani kot pomočnik pridružil izbrani vrsti Slovenije. Kakšna bo njegova prihodnost, smo na slovenski klopi preverili pri predsedniku KZS Mateju Erjavcu.

"Res je lepo videti, kako je ta reprezentanca povezana in koliko vsem pomeni igranje za državo ter kakšno čast jim predstavlja dres z državnim grbom," je konec junija lani ob prihodu v slovensko izbrano vrsto razlagal Sean Sweeney, ki je ob Luki Dončiću takrat pripotoval v Slovenijo, kjer je kot pomočnik okrepil strokovni štab Aleksandra Sekulića. "To je zame velika priložnost, ker sem lahko del tako posebne ekipe in ker lahko sodelujem z izjemnimi trenerji. V teh nekaj dneh, ko sem tukaj, sem se že ogromno naučil, dobil sem vpogled v delo in se prepričal, da je raven košarke najvišja," je takrat še dodal Sweeney, ki je sicer kasneje hitro končal poletje v reprezentanci, saj je Slovenija v Pireju neuspešno naskakovala uvrstitev na olimpijske igre.

Kakšna bo prihodnost Američana na slovenski klopi?

Če čas zatem prevrtimo na sedanjost, je realnost v zadnjih tednih dobila novo obliko s slovesom Luke Dončića od Dallas Mavericks. Eno izmed številnih vprašanj je še, ali slovo od Teksasa pomeni tudi slovo Sweeneyja od slovenske izbrane vrste, ki bi se ji sicer znova pridružil poleti, ko bodo Slovenci začeli priprave na evropsko prvenstvo.

Sean Sweeney in Luka Dončić Foto: www.alesfevzer.com

O prihodnosti Sweeneyja je za Sportal spregovoril predsednik KZS Matej Erjavec. "Kar zadeva Seana, smo že napravili prve korake, tudi tu je imel glavno vlogo Saša Dončić kot povezovalec. S Seanom se pogovarjamo, kako bi bilo videti, če bi naše sodelovanje nadaljevali, ker tudi nas to zelo zanima. Sean je lani prišel v paketu z Luko tik pred začetkom kvalifikacij za olimpijske igre, čeprav je bil tukaj res kratek čas, je bil zelo zadovoljen z načinom dela in ljudmi, s katerimi je sodeloval. Res spada zraven, bomo pa videli, ni vse samo na nas in njem, ni pa avtomatično, da zaradi Lukovega odhoda iz Dallasa ne bomo več sodelovali," je dejal Erjavec, ki je nato na vprašanje, ali je želja obojestranska, jasno prikimal. "Tudi on si želi nadaljevati to zgodbo, ne vemo pa še, kako bo točno glede Dallasa. Vse skupaj je še v začetni fazi, smo pa zagotovo zainteresirani za nadaljevanje te zgodbe," je še dodal Erjavec.

Selitev "slovenske" ekipe za Luko

Za dobro počutje in čim boljšo pripravo na naporne sezone si je Dončić v Dallasu v zadnjih letih zgradil posebno ekipo, ki so jo med drugim sestavljali trener za fizično pripravo Anže Maček, fizioterapevt Javier Barrio in pomočnik v Dallasu Marko Milić. Vsi trije so v zadnjih dneh tako kot Luka zapustili Dallas in se preselili v več kot dva tisoč kilometrov oddaljeni Los Angeles.

Matej Erjavec bo gost Sportalovega sobotnega intervjuja. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Bili smo na vezi, Muc (Anže Maček, op. p.) in Javier (fizioterapevt, ki je z Luko sodeloval že pri Real Madridu, op. p.) sta bila že pred tem del ekipe Luke Dončića, torej sta delala z njim individualno in sta bila že takoj del transferja, če lahko tako rečem," je okoliščine pojasnil Erjavec.

Malce bolj zapletena je bila zgodba z Markom Milićem, ki je deloval pod pogodbo z Mavericks, ni pa skrivnost, da je bil Dončić glavni razlog za njegovo udejstvovanje v Teksasu. "Z Milkom pa sva se posebej slišala na to temo, glede tega, kaj naj naredi in kako naj ravna, pa sem mu dejal, da naj se ne odloča na prvo žogo oziroma 'na srce'. Tudi on ima družino in odgovornost, bil je pomočnik Dallasa, torej je imel pogodbo z njimi. Veliko sva se pogovarjala, skušal sem mu svetovati čim bolj objektivno, ker če bi bilo po njegovem in bi se odločal čustveno, bi šel takoj, še isto sekundo. Zadevo je moral potem rešiti še s klubom, se pa nisem bal, ker Milko to zna, znajde se v vsaki situaciji, res je srčen človek. Če se malce pošalim, je tudi Gorenjec, tako da upam in verjamem, da ni ostal brez slehernega dolarja (smeh, op. p.). Zdaj je odšel v Los Angeles, ne vem točno, kaj se bo oziroma se je tam dogovoril, a mislim, da bo ostal tam," je še dodal Erjavec.

Predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec bo v soboto tudi gost Sportalove rubrike Sobotni intervju, kjer je med drugim obširneje spregovoril o selitvi Luke Dončića iz Dallasa k LA Lakers.

Preberite še: