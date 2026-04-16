Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Četrtek,
16. 4. 2026,
19.58

Osveženo pred

51 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop dvojčka horoskop strelec horoskop horoskop

Četrtek, 16. 4. 2026, 19.58

51 minut

Ta znaka horoskopa imata več sreče kot pameti

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
pijača, ravnotežje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Vsakomur se kdaj zgodi, da se stvari uredijo, ne da bi se za to potrudili. A obstajajo ljudje, ob katerih se zdi, da jim sreča vedno stoji ob strani, tudi ko o tem niti malo ne razmislijo. To velja predvsem za pripadnike dveh nebesnih znamenj.

Strelec

Strelci veljajo za znamenje z največ čiste sreče. Njihov vladar je Jupiter, planet sreče in širitve, zato se pogosto znajdejo na pravem kraju v pravem trenutku.

Radi tvegajo in o posledicah ne razmišljajo preveč, prav ta pristop pa se jim pogosto obrestuje. Tudi ko gre kaj narobe, nekako najdejo izhod ali pa se situacija nepričakovano obrne v njihov prid.

Dvojčka

Dvojčki so iznajdljivi in se hitro odzivajo, pogosto pa odločitve sprejemajo brez razmisleka. Kljub temu se jim pogosto zgodi, da se situacija zanje razplete bolje, kot so pričakovali.

Njihova komunikativnost in sposobnost prilagajanja jim pomagata, da se znajdejo v vseh okoliščinah. Tudi če naredijo napako, hitro najdejo način, kako situacijo popraviti, pri čemer jim v pomoč priskoči tudi sreča.

Sreča spremlja pogumne

In čeprav za takšne ljudi rečemo, da imajo več sreče kot pameti, pa gre običajno za kombinacijo spontanosti, odprtosti in pripravljenosti na tveganje. Tako strelce kot dvojčke ta odprtost za preizkušanje novih stvari pogosto pripelje v situacije, ko se jim nasmehne tudi sreča. Čeprav pogosto delujejo nepremišljeno, jim prav ta pristop k življenju prinaša zanimive priložnosti.

Preverite svoj današnji horoskop.

nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop dvojčka horoskop strelec horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
