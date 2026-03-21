Te znake horoskopa privlačijo zasedeni ljudje

Da je prepovedan sadež najslajši, za nekatere ljudi velja predvsem v ljubezni. Po mnenju astrologov je za štiri nebesna znamenja značilno, da jih privlačijo ljudje, ki so že v zvezi.

Škorpijon

Škorpijone privlači intenzivnost, spogledovanje z zasedenimi ljudmi pa prinese prav to – skrivnostnost, napetost in neizgovorjena čustva. Še posebej jih vznemiri, ko začutijo, da jih je nekdo "izbral", čeprav ima druge obveze, ker to doživijo kot potrditev lastne posebnosti. Težava pa je v tem, da se takšna dinamika hitro sprevrže v začarani krog: bolj ko je odnos tvegan, močnejša je čustvena navezanost. Takrat se lahko zapletejo globlje, kot so načrtovali, čeprav vedo, da se ne more končati dobro.

Ribi

Ribe privlačijo ljudje, ki znajo pripovedovati zanimive zgodbe, predvsem pa v vsakomer vidijo potencial in dobroto, zato hitro zaupajo izjavam, kot so: "v zvezi sem le še iz navade", "to ni več to" ali "nihče me ne razume kot ti". V takšnih položajih se ribam ne zdi, da komu kaj jemljejo, temveč da nekoga rešujejo. Njihova empatija in romantiziranje položaja jih lahko pripeljeta v odnos, v katerem se meje ves čas pomikajo, zasedena oseba jim daje čustva "po kapljicah", ribe pa verjamejo vsaki, še tako majhni gesti.

Dvojčka

Dvojčke privlačijo miselne igre, spogledovanje in dinamika, dodatni adrenalin pa jim prinese skrivnostnost in namigov polna komunikacija. V življenju ne iščejo nujno drame, jih pa privlačijo napete razmere. Pogosto se navežejo na ljudi, ki so čustveno nedostopni, ko pa čustva rastejo, pride do frustracije, saj ena stran želi več, druga pa ne more ali noče sprejeti takšne odločitve. Takrat dvojčki ugotovijo, da jim je bilo zanimivo, dokler se je zdelo kot igra, resničnost pa je nekaj drugega.

Lev

Leve privlačijo ljudje, ki izžarevajo samozavest, takšne osebe pa pogosto že imajo partnerja. Zasedeni ljudje jim delujejo bolj stabilni, bolj prepričani o sebi in zaželeni v očeh drugih, kar leve privlači kot magnet. Nočejo biti tretja stran v razmerju, a jih neredko zanese tekmovalni duh. V takšni dinamiki se zlahka zgodi, da pobudo prevzame ponos, resničnost pa je odrinjena v ozadje. Ko ugotovijo, da so se znašli v zgodbi, v kateri je vedno neka ovira, jim je to lahko zelo težko, saj verjamejo v odkrito ljubezen.