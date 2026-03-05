Ti znaki horoskopa sovražijo ChatGPT, a ga na skrivaj uporabljajo

Horoskop pogosto odkriva naša protislovja, astrologija pa nas uči, da nihče ni popolnoma zvest svojim načelom. Tako nekatera nebesna znamenja glasno trdijo, da ne marajo orodij umetne inteligence, ko pa je ura dve zjutraj in jih stiskajo roki, tudi oni poiščejo pomoč ChatGPT.

Devica

Device imajo rade red, strukturo in preverjene informacije. Pripadniki tega znaka so analitični, pedantni in preverjajo vsako podrobnost, ob tem pa pogosto poudarjajo, da ne bi smeli verjeti vsemu, kar napiše algoritem.

Ko pa se jim zatakne pri oblikovanju e-sporočila za službo, strukturi seminarske naloge oziroma seznamu obveznosti, z veseljem poiščejo pomoč. Ne zato, ker ne bi znali sami, ampak zato, da bi svojo rešitev primerjali z alternativo. Device pri ChatGPT ne iščejo navdiha, ampak potrditev, da je vse popolno.

Škorpijon

Škorpijoni so znani po svoji nezaupljivosti, težko se odpirajo in še težje prepustijo nadzor drugim. Misel na to, da umetna inteligenca "preveč ve" o ljudeh, v njih vzbuja nelagodje.

Ko pa jih muči vprašanje, ki ga nočejo zastaviti nikomur okoli sebe, z veseljem poiščejo diskreten odgovor. Ne glede na to, ali gre za čustveno dilemo, poslovno strategijo ali analizo vedenja koga ob njih, škorpijoni bodo preiskali vse možnosti. Sicer bodo ob tem mrmrali, da ne zaupajo strojem, a bodo pazljivo prebrali vsak stavek.

Kozorog

Kozorogi cenijo delo, disciplino in osebno odgovornost. Prepričani so, da se je za uspeh treba potruditi, ne pa ubirati bližnjic. Prav zato so zelo kritični do vseh, ki se preveč zanašajo na tehnologijo.

Toda ko potrebujejo hitro analizo trga, idejo za predstavitev ali strukturiran načrt novega projekta, ne bodo oklevali. Kozorogi orodij umetne inteligence ne uporabljajo iz radovednosti, ampak iz pragmatičnosti. Če jim nekaj prihrani čas in poveča učinkovitost, bodo to z veseljem sprejeli, pa čeprav tega javno ne bi nikoli priznali.

Vodnar

Vodnarji so pravo nebesno protislovje. Po eni strani obožujejo tehnologijo in prihodnost, po drugi strani pa prezirajo vse, kar deluje kot množični trend. Če nekaj vsi uporabljajo, bodo vodnarji rekli, da to ni izvirno.

Kljub temu pa bodo, ko jih ne bo nihče videl, z zanimanjem raziskovali vse funkcije, preizkušali meje sistema in postavljali neobičajna vprašanja. Njihov odnos do umetne inteligence ni sovraštvo, ampak izziv - tako zase kot za umetno inteligenco. Uporabljajo jo zato, ker želijo videti, kako daleč jo lahko priženejo.

Dvojčka

Dvojčki obožujejo komunikacijo, zamisli in hitro izmenjevanje informacij. Ob tem pa poudarjajo, da imajo veliko raje pogovor z resničnimi ljudmi kot z računalniškim programom.

Toda slej ko prej jim zmanjka sogovornikov, saj njihovega tempa ne more nihče ujeti. Ko jim po glavi rojijo misli, se zatečejo tudi k umetni inteligenci, ki jo brez zadržkov vprašajo vse od največjih banalnosti do najglobljih filozofskih tem. Dvojčki sicer trdijo, da je to "le zabava", v resnici pa jim ta orodja pomagajo organizirati misli.