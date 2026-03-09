Šefom se najbolj prilizujejo ti znaki horoskopa

V vsakem kolektivu je vsaj ena oseba, ki se v družbi šefa prelevi v najboljšo različico sebe. Vedno pohvali njegove odločitve in se javi za dodatne naloge. Je to ambicija, preživetveni nagon ali nekaj, s čimer se preprosto rodiš? Po mnenju astrologov imajo nekatera nebesna znamenja preprosto prirojen talent za prilizovanje v službi oziroma "strateško grajenje odnosov".

Lev

Levi se ne prilizujejo na skrivaj, ampak odkrito, glasno in z nasmehom. Če se jim šef zdi sposoben, bodo to povedali vsem, če se jim ne, pa ga bodo vseeno hvalili. Levi imajo radi avtoriteto, nazive in hierarhijo, še posebej, če upajo, da bodo nekega dne tudi sami na vrhu. Komplimenti so njihovo orodje, da to dosežejo, prisotnost vplivne osebe pa popoln oder za njihovo predstavo.

Tehtnica

Tehtnice se same sebi ne zdijo priliznjene, temveč diplomatske. Pomembno jim je, da so vsi odnosi uglajeni, komunikacija harmonična, ozračje v pisarni pa čim bolj prijetno. Šefa pogosto branijo pred drugimi, skušajo omiliti njegove ostre izjave in iščejo opravičila za slabe odločitve. Vsem se to zdi kot prilizovanje, tehtnice pa to vidijo kot ohranjanje ravnovesja – in lastnega položaja.

Kozorog

Pri kozorogih ni nobenih čustev, samo strategija. Če ocenijo, da se jim bodo dobri odnosi s šefom obrestovali, bodo to storili brez odlašanja. Njihove pohvale so ravno prav odmerjene, obnašanje je povsem profesionalno, svojo lojalnost pa vedno poudarijo v ravno pravem trenutku. Kozorogi se ne prilizujejo, da bi bili komu všeč, ampak zato, da bi napredovali. Običajno uspešno.