Najbolj otročji ljudje so rojeni v teh znakih horoskopa

Medtem ko nekateri ljudje že zelo zgodaj postanejo odgovorni in življenje jemljejo zelo resno, pa nekateri v sebi obdržijo otroško iskrivost ne glede na leta. Smeh in spontanost sta jim pomembnejša od strogih pravil, mladostna energija jim daje večni šarm, a tudi precejšnjo dozo neodgovornosti. To velja predvsem za tri znake horoskopa.

Strelec

Strelci so večni optimisti, obožujejo pustolovščine, potovanja in nova doživetja, obveznosti pa razumejo kot nekaj, kar jim jemlje svobodo. Njihova iskrenost in navdušenje sta osvežujoča, toda v resnih položajih lahko postaneta nepremišljena. Strelci preprosto obožujejo življenje in ne upoštevajo strogih pravil.

Ribi

Ribe živijo v svojem svetu domišljije in čustev, zaradi svoje občutljivosti in sanjarjenja so nežne, a tudi precej nerealne. Pogosto se izogibajo spoprijemanju s težavami, ker jim je lažje, če pobegnejo v svoj notranji svet. Po drugi strani pa jim prav ta sposobnost, da obdržijo otroško domišljijo, daje posebno ustvarjalnost.

Vodnar

Vodnarji so zelo nekonvencionalni ljudje, ki ne marajo pritiska družbenih pričakovanj. Zavračajo "odrasle" obrazce obnašanja, ker si želijo obdržati lastno pristnost in neodvisnost. Ta njihova uporniška narava in potreba po svobodi močno spominjata na otroka, ki noče, da mu kdo govori, kaj naj počne.