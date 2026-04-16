Evropski odgovor Trumpu: kdo sta retro Italijana s sintetizatorji, cigareti in camparijem?

Če ste vsaj občasno del družbenih omrežij, ste verjetno že naleteli na posnetek dveh moških v retro oblačilih, ki stojita za mešalno mizo, kadita, pijeta in vrtita italodisco.

Trump capitulates on his war aims and loses the conflict with Iran, achieving an outcome significantly worse and more costly than Obama’s Iran deal. Meanwhile, Europeans: pic.twitter.com/q4dSPuAC2E — Rupert Myers (@RupertMyers) April 8, 2026

Posnetek je na družbenih omrežjih postal neizmerno priljubljen meme, ki ga mnogi uporabljajo predvsem kot odgovor na bes in agresijo, ki prihajata iz ZDA. Ta evropska ležernost morda v resnici niti ne obstaja, a se marsikomu zdi kot edini mogoči odziv na aktualno politično in družbeno dogajanje.

La memeificación de Mind Enterprises como símbolo del europeismo ¡del european state of mind!



es también una victoria de los nerds y freaks de aquesta nuestra red social de microblogueo pic.twitter.com/tchG8aCxGa — Antonio Ortiz (@antonello) April 13, 2026

A kdo sta moška, ki sta nevede postala simbol evropskega upora proti politiki Donalda Trumpa? Gre za duo Mind Enterprises, ki ga sestavljata glasbeni producent Andrea Tirone in njegov sodelavec Roberto Conigliaro, njun glasbeni podpis pa je nekakšen prerojen italodisco, legendarni glasbeni žanr, ki se je v Italiji rodil konec 70. in v začetku 80. let prejšnjega stoletja kot del širšega evropskega odgovora na ameriški disko.

Tirone in Conigliaro sta mu vdahnila novo življenje, obenem pa ohranila nostalgijo za nekimi minulimi časi vključno z verižnim kajenjem, pitjem camparija in drugih kultnih italijanskih alkoholnih pijač ter retro oblačili – od prekratkih kratkih hlač Adidas do majic znamke Sergio Tacchini. Zadnjim sta posvetila tudi eno od svojih pesmi.

Športna oblačila v pastelnih barvah, retro detajli in zrnati posnetki, ki nastajajo na nepričakovanih ali pa povsem banalnih lokacijah, so skupaj z njuno glasbo obsedli novo generacijo poslušalcev.

Njuna priljubljenost ni ostala le na družbenih omrežjih, trenutno sta na svetovni turneji, po Avstraliji sta – ironično – navdušila ZDA, kjer sta razprodala praktično vse koncerte, vrhunec njunega severnoameriškega gostovanja pa je bil prejšnji konec tedna, ko sta nastopila na festivalu Coachella.

Prislužila sta si tudi naklonjenost družbe Campari, ki proizvaja njuno priljubljeno pijačo in je lani sponzorirala serijo njunih koncertov v Londonu, partnerstvo pa očitno še vedno traja, saj njun novi album, ki izide 22. maja, nosi naslov Negroni Love. Negronija pa, seveda, ni brez camparija.