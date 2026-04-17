Oven

Danes boste nadvse lahkotno navezovali nove stike, pri tem pa boste zelo zadovoljni tudi v svoji duši. Zelo boste dobre volje in ves čas boste imeli razlog za praznovanje. S partnerjem bosta razmišljala o novih načrtih. Zelo presenečeni boste, ko boste ugotovili, da imata zelo podobne želje.

Bik

Tudi danes boste zamišljeni. Ideja, ki se vam bo porodila v mislih, bo seveda uresničljiva, vprašanje pa je, ali ste dovolj drzni, da jo boste tudi izpeljali. Danes lahko pričakujete obisk prijatelja ali znanca, ki vas bo navdušil s prijetno novico. Posvetite svoj čas družini in skupnim pogovorom.

Dvojčka

Danes boste še bolj disciplinirani in organizirani kot običajno. Delovne obveznosti vam bodo šle odlično od rok, prav tako vse na zasebnem področju. Priporočljivo je le, da v svoje ljubezensko in partnersko življenje vpeljete več spontanosti. Ta bo prijetno popestrila vsakdan.

Rak

Danes bo izražena potreba po svobodi. Vaša glava bo polna idej, ki jih boste lahko uporabili na službenem področju, zato ne ostanite v ozadju z njimi. Bodite samozavestni in se zavedajte, da vas v službi zelo močno potrebujejo. V zasebnosti pa bodite malce bolj previdni z besedami.

Lev

V službi bo nastopilo za vas zlato obdobje. Dobro se boste odrezali na poslovnem sestanku, vaša popularnost v službi pa bo začela strmo naraščati. Spet boste precenili lastne zmožnosti in boste preveč zapravljali, luknje pa nato še dolgo ne boste mogli zapolniti. Poskrbite za svoje zdravje.

Devica

Na ta sicer miren dan se boste z nekom zapletli v prepir, kar vam bo vzelo veliko dragocenega časa. Spoznajte, da nima smisla ljudi preprečevati v nekaj, če sami mislijo drugače. Vsak ima pravico do svojega lastnega mnenja. V zasebnosti bo še naprej prevladovala negotovost.

Tehtnica

Vezani boste glasni in precej naporni, toda partner ne bo dvignil rok od vas. Domišljija in nežnost, s katerima vas obsipa, pronicata do vaših najbolj skritih občutkov. Samski pa boste kljub nezadovoljstvu po malem še vedno zaljubljeni. Če je vaša simpatija dovolj vztrajna, se vam prav kmalu obeta zveza.

Škorpijon

Odnosi se bodo zaostrili. Nek pristop se vam bo zdel tvegan in malce nor, ta oseba pa vam bo zamerila pretirano strahopetnost. Poskušajte se pogovoriti z njo in zberite dovolj moči, da ji boste določene stvari povedali kar v obraz. Brez skrbi, vedli se boste zelo premišljeno in modro.

Strelec

Na delovnem mestu se bo nekaj zapletlo, zato boste morali zaprositi za dodatno pomoč. Glede na to, da ste se v preteklosti že dokazali, vam pomoči ne bodo odrekli. Obstaja možnost nepričakovanega denarnega dobička. Načrt, ki ste ga naredili, boste lahko uresničili in prinesel bo nekaj dobrih rezultatov.

Kozorog

Ne ukvarjajte se s starimi zamerami, saj jih boste le še poglobili. Raje se posvetite tistim, ki jih imate radi, saj se boste v njihovi družbi lahko ponovno sprostili. V službi vas čaka naporen dan, saj vam bo nekdo nenehno govoril, kaj vse pričakuje od vas. Delajte, kot mislite, da je prav.

Vodnar

Imeli boste ogromno energije. Vaše početje bo nerazumljivo in posledic se ne boste niti zavedali. Pravzaprav vas ne bo niti zanimalo, kaj tvegate. Verjeli boste v svoje sanje in imeli izredno močno željo po njihovi uresničitvi. Z doslednostjo in iznajdljivostjo jih lahko prav kmalu uresničite.

Ribi

Na ljubezenskem področju samskih bo danes zelo viharno. Srce bo želelo eno, razum vam bo narekoval nekaj drugega. Poslušajte svoj notranji glas, predvsem pa ne storite nečesa, če tega ne boste želeli. Vezani boste sami sebe prepričevali, da ste srečni, čeprav vam slabe izkušnje kažejo nasprotno.