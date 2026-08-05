Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
5. 8. 2026,
8.33

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Darko Jorgić Darko Jorgić Namizni tenis

Sreda, 5. 8. 2026, 8.33

1 ura

Namizni tenis

Jorgić uspešen za uvod na Japonskem

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Darko Jorgić Ontario | Darko Jorgić | Foto worldtabletennis.com

Darko Jorgić

Foto: worldtabletennis.com

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v osmini finala turnirja serije WTT champions v Jokohami na Japonskem premagal Indijca Manava Thakkarja. Po 33 minutah tekme je slavil s 3:2 (-9, 8, 8, -7, 6).

V četrtfinalu bo igral z boljšim iz obračuna med Alexisom Lebrunom, drugim nosilcem in četrtim igralcem sveta iz Francije, ter Indijcem Manushem Shahom.

Slovenski predstavnik, 15. na svetovni lestvici, je po izgubljenem uvodnem nizu dobil naslednja, nato pa je Indijec prišel do izenačenja. V odločilnem petem nizu je bil Jorgić dovolj zbran, da je ugnal 26-letnega azijskega tekmeca, 40. na lestvici mednarodne zveze.

Dvoboj je bil kljub precejšnji razliki na lestvici precej izenačen, Jorgić je dobil 49 točk, od tega 26 na svoj servis, 23 pa na začetni udarec tekmeca. Thakkar je skupaj dobil 42 točk, 23 na svoj servis.

Jorgić je na prejšnjem turnirju serije WTT Star Contender v brazilskem Sao Joseju dos Camposu izpadel v četrtfinalu. V osmini finala je najprej s 3:0 premagal Angleža Toma Jarvisa, v četrtfinalu pa je bil od njega s 3:0 boljši Japonec Yukiya Uda. Slednji igra tudi na tem turnirju v domači Jokohami.

Preberite še:

Darko Jorgić, Brazilija
Sportal Darko Jorgić izpadel v četrtfinalu v Braziliji
Darko Jorgić Darko Jorgić Namizni tenis
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon avgusta

Modri Fon avgusta

Ob nakupu telefona Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB vas čaka privlačno darilo, skupni prihranek do 732 EUR in 2 leti naročnine po enotni ceni.
V žreb za televizor Hisense

V žreb za televizor Hisense

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za televizor Hisense.