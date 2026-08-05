Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v osmini finala turnirja serije WTT champions v Jokohami na Japonskem premagal Indijca Manava Thakkarja. Po 33 minutah tekme je slavil s 3:2 (-9, 8, 8, -7, 6).

V četrtfinalu bo igral z boljšim iz obračuna med Alexisom Lebrunom, drugim nosilcem in četrtim igralcem sveta iz Francije, ter Indijcem Manushem Shahom.

Slovenski predstavnik, 15. na svetovni lestvici, je po izgubljenem uvodnem nizu dobil naslednja, nato pa je Indijec prišel do izenačenja. V odločilnem petem nizu je bil Jorgić dovolj zbran, da je ugnal 26-letnega azijskega tekmeca, 40. na lestvici mednarodne zveze.

Dvoboj je bil kljub precejšnji razliki na lestvici precej izenačen, Jorgić je dobil 49 točk, od tega 26 na svoj servis, 23 pa na začetni udarec tekmeca. Thakkar je skupaj dobil 42 točk, 23 na svoj servis.

Jorgić je na prejšnjem turnirju serije WTT Star Contender v brazilskem Sao Joseju dos Camposu izpadel v četrtfinalu. V osmini finala je najprej s 3:0 premagal Angleža Toma Jarvisa, v četrtfinalu pa je bil od njega s 3:0 boljši Japonec Yukiya Uda. Slednji igra tudi na tem turnirju v domači Jokohami.

Preberite še: