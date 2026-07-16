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Avtor:
Š. L.

Četrtek,
16. 7. 2026,
12.50

Osveženo pred

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Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Umoja Gibson Košarkarska tržnica Barcelona

Četrtek, 16. 7. 2026, 12.50

1 ura, 12 minut

Umoja Gibson iz Cedevite Olimpije v Barcelono

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Cedevita Olimpija : Bahčešehir, Umoja Gibson | Umoja Gibson bo igral za Barcelono. | Foto Aleš Fevžer

Umoja Gibson bo igral za Barcelono.

Foto: Aleš Fevžer

Ameriški organizator igre Umoja Gibson po eni izjemni sezoni zapušča Cedevito Olimpijo in se seli v Barcelono. Kluba sta dosegla dogovor o prestopu, ljubljanski klub pa bo za igralca, ki je imel veljavno pogodbo tudi za sezono 2026/27, prejel odškodnino, so sporočili iz Olimpije. Gibson bo tako kariero nadaljeval pod taktirko Aleksandra Sekulića, ki naj bi v kratkem uradno prevzel katalonski klub.

Po eni sezoni v zeleno-oranžnem dresu se Umoja Gibson poslavlja od Cedevite Olimpije. Ljubljanski klub in Barcelona sta dosegla dogovor o prestopu 27-letnega ameriškega organizatorja igre, ki bo svojo kariero nadaljeval v vrstah enega najuspešnejših evropskih klubov. Ker je imel Gibson z zmaji sklenjeno veljavno pogodbo tudi za tekmovalno sezono 2026/27, bo Cedevita Olimpija ob prestopu prejela odškodnino.

Gibson je bil v sezoni 2025/26 eden ključnih členov zasedbe glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića ter eden najbolj izstopajočih posameznikov v evropski in regionalni konkurenci. V BKT EuroCupu je v povprečju dosegal 15,9 točke in 4,9 asistence na tekmo, v AdmiralBet ligi ABA pa 15,8 točke in 5,3 asistence, s čimer je pomembno prispeval k uspehom zmajev skozi celotno sezono.

Odlične predstave so bile nagrajene tudi s posamičnimi priznanji. Gibson je bil izbran za najkoristnejšega igralca slovenskega Superpokala 2025, naziv MVP pa je osvojil tudi na zaključnem turnirju Pokala Spar, kjer je Cedevita Olimpija osvojila novo lovoriko.

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