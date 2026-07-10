Iz Stožic prihaja uradna potrditev, da Aleksej Nikolić kariere ne bo nadaljeval pri Cedeviti Olimpiji. V klubu so se mu zahvalili za dve uspešni sezoni.

Slovenski reprezentant Aleksej Nikolić je po zadnji tekmi minule sezone napovedal, da se njegova zgodba pri Cedeviti Olimpiji končuje. Bil je eden od ključnih košarkarjev v zeleno-oranžnem dresu. V EuroCupu je imel v minuli sezoni povprečje 15,6 točke na tekmo, v ligi ABA pa 12,7. Takšnih številk v svoji karieri še ni imel. Pri 31 letih je na vrhuncu forme. In tako da ljubljanski klub ni mogel zadržati, očitno bo našel nov izziv v tujini. Kje bo nadaljeval kariero, še ni znano. Pred prihodom v Cedevito Olimpijo je bil član Chalona, Sassarija, Brescie, Gran Canarie, Burgosa, Gravelinesa, Trevisa, Partizana in najdlje Bamberga (tri sezone).

Aleksej Nikolić Foto: Filip Barbalić "Po dveh uspešnih sezonah in šestih osvojenih lovorikah se zaključuje skupna pot Cedevite Olimpije in organizatorja igre Alekseja Nikolića. Ali, hvala za vse lepe spomine, predanost barvam in borbo na stoženskem parketu," so zapisali pri Cedeviti Olimpiji.

Nikolić ni prvi od ključnih mož zadnjih sezon Cedevite Olimpije, ki se po počitnicah ne bo vrnil v Stožice. Po treh letih je odšel tudi DJ Stewart, ki bo kariero nadaljeval v Baskoni.