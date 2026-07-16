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Avtor:
Š. L.

Četrtek,
16. 7. 2026,
7.45

Osveženo pred

16 minut

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Natisni članek

Natisni članek
EuroBasket 2026 slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let Turčija Danijel Radosavljević

Četrtek, 16. 7. 2026, 7.45

16 minut

EP v košarki do 20 let, četrtfinale

Zdaj gre zares: "To bo še toliko pomembneje"

Avtor:
Š. L.

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EP 2026 U20 Mark Padjen | Mark Padjen | Foto Aleš Fevžer

Mark Padjen

Foto: Aleš Fevžer

Slovensko košarkarsko reprezentanco do 20 let danes čaka boj za polfinale domačega evropskega prvenstva. Zasedba Danijela Radosavljevića se bo v četrtfinalu v Stožicah ob 18.30 pomerila s Turčijo. Slovenci so po štirih tekmah še brez poraza, v osmini finala so zlahka opravili z Belgijo, medtem ko so Turki izločili Litvo.

Slovenija je v sredo v osmini finala vpisala še eno prepričljivo zmago. V skupinskem delu je tekmece premagala s povprečno več kot 25 točkami razlike, tudi proti Belgiji, ki je v Stožicah še brez zmage, je brez težav zadržala stoodstoten izkupiček. Prva težja preizkušnja izbrance selektorja Danijela Radosavljevića čaka v četrtfinalu. Turčija, ki je v osmini finala premagala Litvo s 67:61, je bila tretja v skupini A z eno zmago (Nemčija) in dvema porazoma (Francija, Italija).

"Vidi se, da rastemo iz tekme v tekmo. Na prvih štirih preizkušnjah smo izpolnili večino nalog, ki nam jih je zastavil strokovni štab. Veseli me, da nam dobro služi obramba, na kateri gradimo našo igro in ki bo zdaj na odločilnih tekmah še toliko pomembnejša, hkrati pa je lepo videti, da imamo dvanajst igralcev in da vsak, ki stopi na igrišče, doda svoj delež," je poudaril Mark Padjen.

Preostali trije četrtfinalni pari so Francija - Hrvaška, Španija - Nemčija in Srbija - Grčija.

Zmagovalec obračuna med Slovenijo in Turčijo se bo v polfinalu v soboto pomeril z boljšim na srečanju med Francijo in Hrvaško.

EuroBasket 2026 do 20 let, četrtfinale in tekme za razvrstitev od 9. do 16. mesta:

Četrtek, 16. julij:

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