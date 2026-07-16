Slovenska zgodba o uspehu: od slovenskega distributerja do razvojnega središča mednarodne skupine

Podjetje i-Vent predstavlja eno vodilnih slovenskih podjetij na področju decentraliziranih prezračevalnih sistemov. V zadnjih letih je podjetje izvedlo pomembno poslovno preobrazbo, saj se je iz uspešnega distributerja prezračevalnih rešitev razvilo v razvojnega partnerja mednarodne Skupine Volution. S spremembo poslovne in razvojne strategije se je podjetje leta 2023 tudi preimenovalo. Razvoj, inovacije in znanje ostajajo tudi v prihodnje osrednje usmeritve podjetja.

Foto: i-Vent

Zgodba podjetja sega v leto 2010, ko je Milan Kuster začel graditi podjetje Lunos v Sloveniji. V naslednjih trinajstih letih je podjetje postalo sinonim za kakovostne decentralizirane prezračevalne sisteme ter eden vodilnih ponudnikov na slovenskem trgu. Ugled podjetja je temeljil na strokovnosti, kakovosti izvedbe, podpori kupcem in nenehnem iskanju novih rešitev.

Pomemben mejnik je sledil leta 2023, ko je podjetje postalo del britanske Skupine Volution, ene vodilnih evropskih skupin na področju prezračevanja. "Ob vključitvi v Skupino je podjetje spremenilo svoje ime in se od leta 2023 imenuje i-Vent d. o. o., hkrati pa smo postavili temelje nove razvojne strategije, ki jo že tri leta uspešno uresničujemo," je pojasnil direktor i-Venta Milan Kuster. i-vent je začel prevzemati vlogo razvojnega centra za celotno Skupino Volution, pri čemer je v Sloveniji ohranil razvojno ekipo in ključna strokovna znanja.

Foto: Jan Lukanović

Nova poslovna strategija prinaša drugačne kazalnike uspeha

Po vključitvi v Skupino Volution se je bistveno spremenil tudi poslovni model podjetja. Čeprav so prihodki podjetja i-Vent v Sloveniji po letu 2023 (torej od preimenovanja in usmeritev v razvijanje lastnih prezračevalnih rešitev) nižji kot v preteklih letih, v podjetju poudarjajo, da poslovnih rezultatov danes ni več mogoče presojati zgolj skozi lokalne računovodske izkaze. Evropski trg prezračevanja je v zadnjih letih doživel občuten upad, predvsem zaradi zmanjšanja števila novogradenj in ohlajanja trgov v Nemčiji, Avstriji in Švici. Hkrati i-Vent vse več svojih virov namenja razvoju novih tehnologij in izdelkov za celotno Skupino Volution. Pomemben del dodane vrednosti tako nastaja v razvojnih projektih, intelektualni lastnini in mednarodnem sodelovanju.

Foto: i-Vent

Slovenija ostaja razvojno središče

Eden najpomembnejših ciljev i-Venta je, da Slovenija postane ključno razvojno središče Skupine Volution. Razvojne ekipe v Mariboru sodelujejo pri projektih za evropske trge, podjetje pa tesno sodeluje tudi s slovenskimi podjetji, dobavitelji in fakultetami. S tem nastajajo nove priložnosti za domače strokovnjake in celotno domačo dobavno verigo, hkrati pa se na mednarodnih trgih krepita položaj in ugled Slovenije na področju razvoja prezračevalnih tehnologij.

Ob tem podjetje uspešno širi svoje poslovanje tudi na tujih trgih. V zadnjih letih je občutno okrepilo prisotnost na Hrvaškem, povečalo prodajo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Severni Makedoniji ter Črni gori, odprlo predstavništvo na Malti in nadaljuje širitev na drugih evropskih trgih.

Lastni razvoj kot največja konkurenčna prednost

Vde poudarjajo, da prihodnost podjetja temelji na lastnem razvoju. "Iz podjetja, ki je bilo nekoč predvsem distributer, smo se razvili v podjetje, ki razvija in proizvaja lastne prezračevalne sisteme. To omogoča večjo tehnološko neodvisnost, hitrejši razvoj novih rešitev ter dolgoročno konkurenčno prednost. Med najpomembnejše razvojne dosežke doslej štejemo i-Cube, inovativno rešitev za spremljanje kakovosti zraka neposredno v prostoru," je povedal Milan Kuster. Gre za koncept, za katerega v i-Ventu verjamejo, da bo v prihodnjih letih pomembno vplival na razvoj celotne prezračevalne industrije.

Foto: Jan Lukanović

Odnos med podjetjema Lunos in i-Vent

V zadnjem obdobju so se v javnosti pojavile informacije o pravnih postopkih med podjetjema i-Vent in Lunos. V i-Ventu poudarjajo, da gre za odprte pravne postopke, o katerih bodo odločali pristojni organi, zato njihove vsebine ne komentirajo. Ob tem vsem deležnikom sporočajo, da ostajajo osredotočeni na razvoj podjetja, podporo kupcem in ustvarjanje novih rešitev. "Morda je za kupce nekoliko težje razumeti, da s podjetjem Lunos v Sloveniji nimamo popolnoma nič. Leta 2023 smo se preimenovali, popolnoma ločili in se podali na novo poslovno pot, vendar v enaki industrijski panogi – v panogi prezračevalnih sistemov. Tlakovati smo začeli uspešno pot podjetja i-Vent, ki kupcem zagotavlja strokovno podporo, servis ter nadaljnji razvoj prezračevalnih sistemov," je dodal Milan Kuster.

Zaupanje kupcev ter prepoznavnost in ugled blagovne znamke i-Vent od leta 2023 dokazujejo tudi številni prestižni nazivi, ki se podeljujejo izbranim podjetjem na slovenskem trgu. I-Vent je ponosni imetnik naziva Izbrana znamka zaupanja v letu 2025 in 2026, imetnik Certifikata slovenske kakovosti v letu 2026, Certifikata odličnosti Poslovne Akademije 2026, njihovo vlaganje v znanje, razvoj in zadovoljstvo zaposlenih pa dokazuje dejstvo, da so bili tudi letos finalist natečaja Zlata nit.

V prihodnjih letih želi i-Vent še okrepiti svojo razvojno vlogo znotraj Skupine Volution, povečati obseg lastnih inovacij ter utrditi položaj enega vodilnih razvojnih centrov prezračevalnih tehnologij v regiji.

Foto: i-Vent

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