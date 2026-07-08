Sreda, 8. 7. 2026, 20.22
16 minut
Odbojkarska evropska liga, finale, prva tekma
Slovenke zapravile zaključni žogi za zmago in po hudem boju izgubile
Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na uvodni finalni tekmi evropske lige po hudem boju z 2:3 (18, -21, -17, 25, ) izgubila proti gostiteljicam Švedinjam. Slovenke, ki so v četrtem setu zapravile dve zaključni žogi za zmago, bodo povratno tekmo odigrale v soboto v Ljubljani. Vložek je velik, saj je v igri napredovanje v elitno ligo narodov. To je sploh prvi poraz varovank Alessandra Oreficeja v letošnji sezoni evropske lige.
Slovenke so tako kot Švedinje do finala dobile vse dosedanje obračune, izbranke Alessandra Oreficeja celo niso izgubile niti niza.
Tokrat pa so v tesnem obračunu, v katerem bi lahko slavile tudi same, morale priznati premoč Švedinjam. Pri teh je prednjačila Isabelle Haak s 35 točkami, v slovenski vrsti pa Fatoumatta Sillah z 29.
Povratni dvoboj bo v soboto v Ljubljani in bo pomemben tudi v luči morebitnega nastopa v elitni ligi narodov.
Evropska liga, finale, 8. julij (prva tekma):
Preberite še: