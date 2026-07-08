Slovenke zapravile zaključni žogi za zmago in po hudem boju izgubile

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na uvodni finalni tekmi evropske lige po hudem boju z 2:3 (18, -21, -17, 25, ) izgubila proti gostiteljicam Švedinjam. Slovenke, ki so v četrtem setu zapravile dve zaključni žogi za zmago, bodo povratno tekmo odigrale v soboto v Ljubljani. Vložek je velik, saj je v igri napredovanje v elitno ligo narodov. To je sploh prvi poraz varovank Alessandra Oreficeja v letošnji sezoni evropske lige.

Slovenke so tako kot Švedinje do finala dobile vse dosedanje obračune, izbranke Alessandra Oreficeja celo niso izgubile niti niza.

Tokrat pa so v tesnem obračunu, v katerem bi lahko slavile tudi same, morale priznati premoč Švedinjam. Pri teh je prednjačila Isabelle Haak s 35 točkami, v slovenski vrsti pa Fatoumatta Sillah z 29.

Povratni dvoboj bo v soboto v Ljubljani in bo pomemben tudi v luči morebitnega nastopa v elitni ligi narodov.

Evropska liga, finale, 8. julij (prva tekma):

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