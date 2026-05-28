Osebni pomočnik Matthewja Perryja obsojen na tri leta in pet mesecev zapora

Kenneth Iwamasa je bil v sredo na sodišču v Los Angelesu obsojen na tri leta in pet mesecev zapora, saj mu očitajo, da je bil soodgovoren, da je pokojni zvezdnik serije Prijatelji zapadel v odvisnost od ketamina in mu tudi vbrizgal smrtonosno dozo, poroča CNN.

Osebni pomočnik igralca Matthewja Perryja Kenneth Iwamasa je bil ob Perryju v zadnjih dneh njegovega življenja, deloval je kot njegov podpornik, kurir za droge in zdravnik. Bil je zadnja oseba, ki je pokojnega igralca videla živega, in tudi tisti, ki ga je našel mrtvega, poroča CNN. Kazen je bila v skladu s tem, kar so zahtevali tožilci.

Avgusta 2024 je obtoženi priznal krivdo glede distribucije ketamina, ki je povzročila smrt, in postal priča tožilstva. Njegovi odvetniki so zahtevali, da kazen ne bi smela biti višja od šestih mesecev zapora, saj da je zgolj izpolnjeval navodila delodajalca.

Ključno za visoko kazen je bilo pričanje Perryjevih družinskih članov, ki so bili prepričani, da bo Iwamasa igralcu pomagal, da se znebi odvisnosti, ne pa ga oskrboval z mamili.

Matthew Perry je umrl oktobra 2023. Foto: Guliverimage

Perry Iwamasi plačeval 150.000 dolarjev letno

Pokojni igralec je Iwamaso najel leta 2022 in mu plačeval 150.000 dolarjev (okoli 130.000 evrov) letno. Glede na priznanje krivde je Iwamasa ketamin kupoval na črno od zdravnika Salvadora Plasencie, ki je bil julija obsojen na dve leti in pol zapora.

Iwamasa je začel kupovati ketamin tudi od Perryjevega znanca Erika Fleminga, ki je bil pred dvema tednoma obsojen na dve leti zapora. Preprodajalka mamil Jasveen Sangha, znana kot kraljica ketamina, pa je bila aprila obsojena na 15 let zapora.

Perry je postal ena največjih zvezd svoje generacije skupaj s Courteney Cox, Jennifer Aniston, Mattom LeBlancom, Davidom Schwimmerjem in Liso Kudrow v seriji Prijatelji, ki je bila na sporedu od leta 1994 do 2004. Petkrat je bil nominiran za nagrado emmy, ki pa je ni nikoli prejel.

Pred leti je izšla tudi njegova avtobiografija, v kateri je podrobno opisal svoj boj z odvisnostjo, poskuse odvajanja in posledice odvisnosti.