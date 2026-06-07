Luka Potočar bo v finalu reševal slovensko čast.

Slovenec Luka Potočar se je prebil v svoj prvi letošnji finale na tekmah svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije v športnem plezanju v Pragi. Štiriindvajsetletni Jeseničan, ki je bil zgolj 21. v kvalifikacijah, se je odkupil v drugi rundi tekme v Pragi. Izkazal se je s šestim dosežkom polfinala težavnosti.

Potočar je moral dolgo časa čakati na razplet polfinala. Kot četrti na startu je prevzel vodstvo, dosegel je višino 34, a je bilo na startu tekmovanja v češki prestolnici še nekaj izjemnih tekmovalcev. Med njimi tudi domači adut Adam Ondra, ki je za dva giba izboljšal dosežek Slovenca za peto mesto polfinala.

Vrh v polfinalu ni padel. Japonca Sorato Anraku sta si z višino 38+ razdelila najboljši dosežek runde, tretje izhodišče z višino 37+ si je zagotovil Indonezijec Putra Tri Ramadani, ki si višino deli z avstrijskim veteranom Jakobom Schubertom.

Sorato Anraku Foto: Grega Valančič

Slovenska vrsta, ki je v Pragi doživela razočaranje v tekmovanju balvanov, je imela v težavnosti večja pričakovanja. Sploh Lučka Rakovec je merila na finale, potem ko je v kvalifikacijah težavnosti med Slovenci izstopala s tretjim dosežkom.

Ljubljančanka v polfinalu ni ponovila nastopa iz kvalifikacij, v smeri je osvojila višino 38+, le dva giba sta jo ločila od finala. S 13. mestom je sicer dosegla izid sezone, v Wujiangu je bila 17., a prvi cilj je bil najboljša osmerica.

Lučka Rakovec je na 13. mestu ostala brez finala. Foto: Grega Valančič

Sara Čopar s skromno višino 29+ ni bila konkurenčna najboljšim, tekmo je končala kot 21., tudi dvakratna olimpijka in nekdanja svetovna podprvakinja Mia Krampl je merila višje. Višina 24 je pomenila daleč najslabši dosežek polfinala za končno 24. mesto, zadnje med polfinalistkami.

Med ženskami sta si najboljše izhodišče za finale zagotovili Američanka Annie Sanders in Chaehyun Seo iz Južne Koreje, obe sta padli na višini 46+. Sanders je v Pragi dobila že preizkušnjo na balvanih in se ji nasmiha dvojček zmag, v težavnosti pa je slavila na uvodni tekmi sezone v Wujiangu.

Slovenska šampionka Janja Garnbret je že pred začetkom sezone napovedala, da v Pragi ne bo nastopila, na tekmovalne umetne stene se bo vrnila čez deset dni v Innsbrucku.

Začetek moškega finala s Slovencem na startu bo predvidoma ob 19.00.