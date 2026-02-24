Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Torek,
24. 2. 2026,
18.14

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Planica Planica državno prvenstvo smučarski skoki

Torek, 24. 2. 2026, 18.14

17 minut

V sredo državno prvenstvo v Planici

Pred potjo na Kulm in v Hinzenbach še državno prvenstvo, vrača se Taja Bodlaj

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Bloudkova velikanka | Planica bo v sredo gostila državno prvenstvo. | Foto Matic Klanšek Velej/Sportida

Planica bo v sredo gostila državno prvenstvo.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Preden se bodo slovenski smučarski skakalci in skakalke konec tedna vrnili v tekmovalni ritem svetovnega pokala, se bodo v sredo pomerili še na državnem prvenstvu v Planici. Na tekme se vrača tudi povratnica po poškodbi Taja Bodlaj.

Domen Prevc
Sportal Novi popolni komplet v skokih? Domen Prevc mu je vse bližje.

Olimpijski vrhunec je za skakalci in skakalkami, pred njimi pa le še dober mesec tekmovanj. Moška karavana se bo v svetovni pokal vrnila s poleti na Kulmu v petek, ženska pa v soboto s tekmami na manjši skakalnici v Hinzenbachu. Tam se v svetovni pokal po daljši odsotnosti po operacijo vrača Taja Bodlaj.

Taja Bodlaj se po poškodbi vrača v tekmovalni ritem. | Foto: Guliverimage Taja Bodlaj se po poškodbi vrača v tekmovalni ritem. Foto: Guliverimage

Jurij Tepeš bo ob povratnici v Avstriji računal še na Niko Prevc, Niko VodanKatro Komar ter debitantko na tekmah svetovnega pokala v tujini, 16-letno Nino Kontrec.

Prevc je na dobri poti k tretjemu kristalnemu globusu zapored, v skupnem seštevku ima pred najbližjo zasledovalko Nozomi Marujamo 486 točk prednosti.

Glavni trener moške reprezentance Robert Hrgota pa bo vodilnemu skakalcu zime Domnu Prevcu računal še na Anžeta Laniška, Timija Zajca, Žaka Mogela in Roka Oblaka. 

Tudi Domen ima v skupnem seštevku ogromno prednost, pred odhodom na Kulm ima pred Rjojujem Kobajašijem kar 625 točk prednosti.

Domen Prevc bo konec tedna letel na Kulmu. | Foto: Guliverimage Domen Prevc bo konec tedna letel na Kulmu. Foto: Guliverimage V sredo državno prvenstvo

Še pred potjo v Avstrijo bo jutri ob 16.30 v Planici na sporedu državno prvenstvo, skakalke bodo tekmovale na srednji skakalnici, skakalci pa na veliki skakalnici. 

Zimski naslov bosta iz lanske Planice branila Anže Lanišek in Nika Prevc, lani januarja sta bila srebrna Timi Zajc in Ema Klinec, bronasta pa Domen Prevc in Tina Erzar. Ekipni naslov je osvojila SSK Ilirija v postavi Maksim Bartolj, Matija Vidic, Rok Masle in Lovro Kos.

Nika Prevc bo v Planici branila naslov. | Foto: Filip Barbalić Nika Prevc bo v Planici branila naslov. Foto: Filip Barbalić

Poleti sta v Kranju naslov osvojila člana kranjskega Triglava, Domen in Nika Prevc, srebro Anže Lanišek in Nika Vodan, bron pa Lovro Kos in Taja Terbovšek. Na mešani ekipni tekmi je slavila ekipa SK Triglav Kranj v postavi Maja Kovačič, Žiga Jelar, Nika in Domen Prevc.

Preberite še:

Jan Hoerl Hörl
Sportal Smola avstrijskega zvezdnika v smučarskih skokih
Nicole Konderla-Juroszek
Sportal Skakalka pri 24 letih po osvojenem bronu pritisnila na zavoro: je bil to njen zadnji skok?
sankanje
Novice Nenavadna nesreča pri Planici: pohodnico zbila sankača in pobegnila
Franjo Bobinac Nika Prevc
Sportal Bobinac: Slovenija ostaja športna velesila. Vogrinec: Skrbi me.
Johan Eliasch
Sportal "Družina Prevc ni le slovenska, ampak svetovna zgodba o uspehu"
Planica Planica državno prvenstvo smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.