Preden se bodo slovenski smučarski skakalci in skakalke konec tedna vrnili v tekmovalni ritem svetovnega pokala, se bodo v sredo pomerili še na državnem prvenstvu v Planici. Na tekme se vrača tudi povratnica po poškodbi Taja Bodlaj.

Olimpijski vrhunec je za skakalci in skakalkami, pred njimi pa le še dober mesec tekmovanj. Moška karavana se bo v svetovni pokal vrnila s poleti na Kulmu v petek, ženska pa v soboto s tekmami na manjši skakalnici v Hinzenbachu. Tam se v svetovni pokal po daljši odsotnosti po operacijo vrača Taja Bodlaj.

Taja Bodlaj se po poškodbi vrača v tekmovalni ritem. Foto: Guliverimage

Jurij Tepeš bo ob povratnici v Avstriji računal še na Niko Prevc, Niko Vodan, Katro Komar ter debitantko na tekmah svetovnega pokala v tujini, 16-letno Nino Kontrec.

Prevc je na dobri poti k tretjemu kristalnemu globusu zapored, v skupnem seštevku ima pred najbližjo zasledovalko Nozomi Marujamo 486 točk prednosti.

Glavni trener moške reprezentance Robert Hrgota pa bo vodilnemu skakalcu zime Domnu Prevcu računal še na Anžeta Laniška, Timija Zajca, Žaka Mogela in Roka Oblaka.

Tudi Domen ima v skupnem seštevku ogromno prednost, pred odhodom na Kulm ima pred Rjojujem Kobajašijem kar 625 točk prednosti.

Domen Prevc bo konec tedna letel na Kulmu. Foto: Guliverimage

Še pred potjo v Avstrijo bo jutri ob 16.30 v Planici na sporedu državno prvenstvo, skakalke bodo tekmovale na srednji skakalnici, skakalci pa na veliki skakalnici.

Zimski naslov bosta iz lanske Planice branila Anže Lanišek in Nika Prevc, lani januarja sta bila srebrna Timi Zajc in Ema Klinec, bronasta pa Domen Prevc in Tina Erzar. Ekipni naslov je osvojila SSK Ilirija v postavi Maksim Bartolj, Matija Vidic, Rok Masle in Lovro Kos.

Nika Prevc bo v Planici branila naslov. Foto: Filip Barbalić

Poleti sta v Kranju naslov osvojila člana kranjskega Triglava, Domen in Nika Prevc, srebro Anže Lanišek in Nika Vodan, bron pa Lovro Kos in Taja Terbovšek. Na mešani ekipni tekmi je slavila ekipa SK Triglav Kranj v postavi Maja Kovačič, Žiga Jelar, Nika in Domen Prevc.

