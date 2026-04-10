Ali psi lahko jedo človeško hrano? Tukaj je seznam varnih živil za pse.

Mnogi lastniki psov se sprašujejo isto: ali je psom dovoljeno dajati človeško hrano ali ne? Težko se je upreti tistemu prosečemu pogledu izpod mize, vendar je ključno, da svojemu ljubljenčku ponudite le živila, ki so zanj varna. Velik del hrane, ki jo ljudje vsakodnevno uživamo, je za pse lahko škodljiv, v nekaterih primerih celo strupen, zato je pomembno vedeti, kaj pes sme jesti.

Dobra novica je, da obstaja kar nekaj zdravih in hranljivih živil, ki jih psi lahko uživajo. Spodaj je pregled varne človeške hrane za pse, ki jo lahko občasno vključite v njihovo prehrano.

Kaj v prehrani ljudi je varno tudi za pse?

Nekatera živila lahko psu ponudite kot občasno poslastico ali dodatek k prehrani. Pomembno pa je vedeti, da je vsak pes drugačen – nekateri imajo občutljiv želodec ali alergije. Novo hrano uvajajte postopoma in vedno spremljajte odziv psa. Pred večjimi spremembami prehrane se posvetujte z veterinarjem.

Jabolka

Jabolka so zdrava in osvežujoča poslastica, ki lahko pomaga tudi pri osvežitvi zadaha. Pozor: odstranite pečke in sredico, saj so za pse škodljive.

Borovnice

Odlična izbira, še posebej poleti. Zamrznjene borovnice so popolna osvežilna poslastica za vroče dni.

Brokoli

V manjših količinah je dober vir vlaknin in vitamina C.

Korenje

Nizkokalorično živilo, bogato z vitamini (A, C, B), vlakninami in kalijem. Poleg tega pomaga pri čiščenju zob.

Sir

Če pes nima težav z laktozo, lahko občasno dobi manjšo količino nemastnega sira. Pomembno: spremljajte njegovo prebavo.

Kuhane piščančje prsi

Odličen vir beljakovin. Psu nikoli ne dajajte kosti! Meso mora biti brez kože, soli in začimb.

Arašidovo maslo

Vsebuje zdrave maščobe, vitamine B in E. Izberite nesladkano, brez soli in brez ksilitola, ker je ta zelo strupen za pse!

Buča

Pomaga pri prebavi in lahko ublaži drisko. Najboljša je čista bučna kaša brez dodatkov.

Losos

Bogata z omega-3 maščobnimi kislinami – za zdravo kožo, dlako in imunski sistem. Postrezite kuhanega in brez začimb.

Umešana jajca

Odličen vir beljakovin, primerna tudi za pse z zmanjšanim apetitom.

Lubenica

Osvežujoča in hidratantna poletna poslastica. Odstranite semena!

Na kaj morate biti posebej pozorni?

Pri dajanju človeške hrane psom veljajo ta ključna pravila

hrano uvajajte postopoma,

ponudite majhne količine,

vedno opazujte reakcijo psa,

izogibajte se nevarnim živilom (npr. čokolada, ksilitol, čebula, grozdje). To, da pes neko hrano rad je, še ne pomeni, da je zanj varna.

Če želite svojemu psu ponuditi zdravo poslastico ali popestriti njegovo prehrano, izberite varna živila in bodite zmerni. Če dvomite, se vedno posvetujte z veterinarjem, saj bo najbolje ocenil, kaj je primerno za vašega psa glede na njegovo starost, velikost in zdravstveno stanje.

