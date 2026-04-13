Zakaj mačke nenadoma nočejo več jesti svoje priljubljene hrane?

To je doživel že vsak lastnik mačk: njihova ljubljenka nenadoma noče več jesti hrane, ki jo je še do nedavnega oboževala. Zakaj? Znanstveniki imajo odgovor.

Raziskava, objavljena v reviji Physiology & Behavior, kaže, da je apetit mačk močno povezan z njihovim vohom. Znanstveniki so ugotovili, da mačke ne prenehajo jesti zato, ker bi bile site, ampak zato, ker se navadijo na vonj hrane.

V eksperimentih so mačke, tudi če dolgo niso jedle, izgubljale zanimanje za hrano, ki so jim jo ponavljajoče ponujali. Z vsakim obrokom so pojedle manj. Ko pa so dobile novo vrsto hrane ali celo le nov vonj, se je njihov apetit skoraj takoj povrnil.

Ključ do razlage

Ta pojav imenujemo olfaktorna habituacija. Gre za proces, pri katerem se mačke hitro navadijo na znane vonje, kar zmanjša njihovo motivacijo za hranjenje.

Ob spremembi vonja se sproži t. i. dishabituacija, ponovni interes za hrano, ki skoraj nima povezave z dejansko lakoto.

Raziskovalci so opazili, da so mačke pokazale zanimanje celo za hrano, ki jim prej ni bila všeč, zgolj zato, ker je predstavljala novost.

Mačke kot samotni lovci

Takšno vedenje pojasnjuje tudi način prehranjevanja mačk, ki jedo v manjših količinah čez dan. Za razliko od psov, ki so lovili v tropu in pogosto pojedo vse naenkrat, so mačke samotni lovci.

V naravi lovijo manjši plen večkrat dnevno. Njihovo vedenje zato ni kaprica, ampak naravni mehanizem samoregulacije, ki jim preprečuje, da bi naenkrat porabile vse zaloge hrane.

Podobno velja tudi za ljudi

Podobno delujemo tudi ljudje. Tudi nam hitro postane dolgčas jesti isto hrano vsak dan, zato si želimo raznolikosti. Ključna razlika pa je, da je pri mačkah glavni sprožilec vonj, pri ljudeh pa okus. Vaša mačka torej ni razvajena. Njeno vedenje je del biološke dediščine in v resnici bolj podobno našemu, kot si mislimo.

Oglejte si še: