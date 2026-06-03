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Avtor:
R. S.

Sreda,
3. 6. 2026,
14.39

Osveženo pred

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Natisni članek
Hišni ljubljenčki psi

Sreda, 3. 6. 2026, 14.39

1 ura, 10 minut

Veterinar razkril tri preproste navade, ki lahko vašemu psu podaljšajo življenje

Avtor:
R. S.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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pes | Foto Unsplash

Foto: Unsplash

Veterinar Amir Anwary, ki mu na TikToku sledi več kot milijon ljudi, je delil tri preproste nasvete, s katerimi lahko lastniki psov pomagajo svojim ljubljenčkom živeti dlje in bolj zdravo. V viralnem videu je pojasnil, da imajo pravilna prehrana, redna telesna aktivnost in skrbno izbrani prehranski dodatki pomemben vpliv na dolgoživost psa.

"Kot lastniki psov si vsi zastavljamo isto vprašanje: kako lahko svojim ljubljenčkom pomagamo živeti dlje, ko pa je njihovo življenje tako kratko? Obstaja nekaj preprostih stvari, ki jih lahko počnemo doma in ki bi lahko podaljšale njihovo življenje. To so trije najlažji koraki, ki jih priporočam vsakemu lastniku psa," je v videu na TikToku dejal veterinar Amir Anwary.

1. Pravilna prehrana in vzdrževanje zdrave telesne teže

Prvi in najpomembnejši nasvet je povezan s prehrano. Po besedah veterinarja raziskave kažejo, da imajo pretežki psi krajšo življenjsko dobo.

"Psi s prekomerno telesno težo v povprečju živijo približno dve leti manj kot psi z idealno telesno težo. Zato je nadzor nad količino hrane in vzdrževanje zdrave teže eden najpomembnejših dejavnikov za dolgo in zdravo življenje psa," je poudaril Anwary.

Lastnikom svetuje, naj redno spremljajo težo svojega ljubljenčka ter se izogibajo pretiranemu hranjenju in prepogostim priboljškom.

pes | Foto: Unsplash Foto: Unsplash

2. Zmerna in redna telesna aktivnost

Drugi ključni dejavnik za dolgo življenje psa je gibanje. Veterinar je poudaril, da pri tem ni pomembna intenzivnost, temveč doslednost.

"To ne pomeni, da mora vaš pes vsak dan loviti žogico ali teči po hribih. Zlasti pri starejših psih lahko pretirano naporna aktivnost povzroči več škode kot koristi," je opozoril.

Namesto tega je priporočil vsakodnevno, zmerno in nadzorovano gibanje, ki podpira imunski sistem, ohranja dobro telesno kondicijo in pozitivno vpliva na kognitivne sposobnosti psa.

3. Prehranski dodatki za podporo zdravju

Kot tretji pomemben korak je Anwary izpostavil prehranske dodatke. Čeprav kakovostna pasja hrana pokriva osnovne prehranske potrebe, to po njegovem mnenju ne pomeni nujno, da pes prejme vse, kar potrebuje za optimalno zdravje.

Razkril je, katere dodatke daje svojemu psu. Za zmanjševanje vnetij uporablja kakovosten dodatek z omega-3 maščobnimi kislinami, za zdravje zob poseben prašek za ustno higieno, za podporo sklepom pa celovit dodatek za sklepe.

"Zdravje sklepov je pri psih izjemno pomembno, še posebej v starejših letih. Zato je smiselno razmišljati o podpori sklepom, zobem in zmanjševanju kroničnih vnetij," je pojasnil.

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