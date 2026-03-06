Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
6. 3. 2026,
7.16

Trčenje na bencinskem servisu je bilo za pešca usodno

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto okoliščine prometne nesreče še preiskujejo.

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto okoliščine prometne nesreče še preiskujejo.

Foto: STA

V četrtek ob 16.25 se je na Cesti 4. julija 74 v Krškem zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 72-letni pešec, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Nesreča se je zgodila, ko je 52-letni voznik tovornega vozila s pripetim priklopnim vozilom na bencinskem servisu speljal in s prednjim delom vozila trčil v 72-letnega pešca, ki je prišel izza objekta bencinskega servisa.

Poškodovanemu pešcu so na kraju prvo pomoč nudili reševalci nujne medicinske pomoči, nato pa so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Brežice. Tam je moški zaradi hudih poškodb umrl.

