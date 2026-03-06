Trčenje na bencinskem servisu je bilo za pešca usodno

V četrtek ob 16.25 se je na Cesti 4. julija 74 v Krškem zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 72-letni pešec, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Nesreča se je zgodila, ko je 52-letni voznik tovornega vozila s pripetim priklopnim vozilom na bencinskem servisu speljal in s prednjim delom vozila trčil v 72-letnega pešca, ki je prišel izza objekta bencinskega servisa.

Poškodovanemu pešcu so na kraju prvo pomoč nudili reševalci nujne medicinske pomoči, nato pa so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Brežice. Tam je moški zaradi hudih poškodb umrl.