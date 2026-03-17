Trump iranskim nogometašem ne more obljubiti varnosti, kaj bo s prvenstvom?

Iranska nogometna zveza se pogaja z mednarodno Fifo o selitvi iranskih tekem prvega kroga svetovnega prvenstva iz ZDA v Mehiko, pri čemer se sklicuje na vojno na Bližnjem vzhodu, je sporočilo iransko veleposlaništvo v Mehiki. Nastop Irana na poletnem mundialu v ZDA, Mehiki in Kanadi je pod vprašajem od začetka vojne konec prejšnjega meseca.

"Ko je Donald Trump izrecno izjavil, da ne more zagotoviti varnosti iranske reprezentance, zagotovo ne bomo potovali v ZDA," je v izjavi, objavljeni na računu X iranskega veleposlaništva, dejal predsednik iranske zveze Mehdi Tadž, ki so mu ZDA pred časom zavrnile vstopni vizum za žreb skupin decembra v Washingtonu.

"Trenutno se pogajamo s Fifo o izvedbi iranskih tekem na svetovnem prvenstvu v Mehiki," je dodal.

Mundial v ZDA, Kanadi in Mehiki se bo začel 11. junija. Iran je bil ena prvih reprezentanc, ki se je marca lani uvrstila na svetovno prvenstvo 2026. Vse tri tekme Irana v skupinskem delu so na sporedu v ZDA: proti Novi Zelandiji in Belgiji v Los Angelesu, nato še proti Egiptu v Seattlu. Ekipa naj bi imela bazo v Tucsonu v Arizoni.

Kot še piše francoska tiskovna agencija AFP, je iranski veleposlanik v Mehiki Abolfazl Pasandideh v ponedeljek v izjavi na spletni strani veleposlaništva obsodil "pomanjkanje sodelovanja ameriške vlade glede izdajanja vizumov in zagotavljanja logistične podpore" iranski delegaciji pred SP.

Trump naj bi predsedniku Fife Gianniju Infantinu obljubil dobrodošlico za iransko reprezentanco. Foto: Reuters

Dodal je, da je Fifi tudi "predlagal selitev iranskih tekem iz ZDA v Mehiko". Fifa se na prošnjo za komentar AFP ni takoj odzvala.

Trump je prejšnji teden sprožil ogorčenje, ko je izjavil, da bo iranska nogometna reprezentanca sicer "dobrodošla" v ZDA, vendar naj raje ne pripotuje na nogometni turnir "zaradi lastnega življenja in varnosti".

Trumpovi komentarji so prišli po tem, ko je predsednik Fife Gianni Infantino javno zagotovil, da mu je Trump obljubil dobrodošlico za iransko reprezentanco na SP.

Iran je odgovoril na Trumpove komentarje, češ da "nihče ne more samovoljno izključiti iranske reprezentance s SP".