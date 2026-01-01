Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Četrtek,
1. 1. 2026,
8.02

Osveženo pred

1 ura, 35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
brazilska nogometna reprezentanca Santos Neymar

Četrtek, 1. 1. 2026, 8.02

1 ura, 35 minut

Neymar ostaja pri Santosu in upa na vpoklic v reprezentaanco za SP

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Neymar | Brazilski nogometni zvezdnik Neymar je še za leto dni podaljaš pogodbo s klubom iz otroštva Santosom. | Foto Reuters

Brazilski nogometni zvezdnik Neymar je še za leto dni podaljaš pogodbo s klubom iz otroštva Santosom.

Foto: Reuters

Tik pred prehodom v leto 2026 so svoje navijače razveselili v upravi brazilskega nogometnega kluba Santos, kjer so potrdili, da so za leto dni podaljšali pogodbo z zvezdnikom Neymarjem. Zdaj 33-letni Neymar, ki je za klub igral že v otroških letih, je pred tem s Santosom podpisal dve kratkoročni polletni pogodbi, zdaj pa se je vezal za 12 mesecev do 31. decembra 2026.

Neymar velja za trenutno najbolj prepoznavni obraz kluba. Ambicij pa nima le v domačem prvenstvu. Želi si tudi v brazilsko reprezentanco in nastopiti na poletnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Zadnjič je za izbrano vrsto, za katero je na 128 nastopih dosegel 79 golov, igral oktobra 2023, ko si je poškodoval križne vezi.

Tudi kasneje je imel težave s poškodbami in nazadnje moral na manjši zdravniški poseg pred tednom dni, kar ga vse bolj oddaljuje od izbora novega selektorja Carla Ancelottija.

"Če govorimo o Neymarju, moramo govoriti tudi o drugih nogometaših. Misliti moramo na Brazilijo z Neymarjem ali pa brez njega," pa je to pokomentiral 66-letni Italijan.

Preberite še:

brazilska nogometna reprezentanca Santos Neymar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.