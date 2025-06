Prihajajo nevihte: kaj vse napovedujejo za nedeljo?

Danes bo pretežno jasno in vetrovno. V nedeljo bo dokaj sončno, popoldne pa bodo na severu in severovzhodu države nevihte, ki bodo lokalno lahko tudi močnejše narave, napoveduje Agencija RS za okolje.

Danes bo pretežno jasno. Nekaj več spremenljive oblačnosti bo v Posočju, tam ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija.

V nedeljo bo dokaj sončno, še bo pihal jugozahodnik. Popoldne se bodo na severu in severovzhodu začele pojavljati plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 26 do 30, na severozahodu okoli 24 stopinj Celzija.

Dež bo zajel večji del države

V noči na ponedeljek bodo padavine zajele tudi osrednjo Slovenijo, le na jugu bo ostalo povečini suho. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.

V ponedeljek bo sprva oblačno, ponekod na severu bo še rahlo deževalo. Čez dan se bo povsod postopno zjasnilo. Prehodno se bo osvežilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. V torek bo pretežno jasno. Jutro bo sveže, čez dan pa bo spet topleje.

Spremljajte tudi radarsko sliko padavin: