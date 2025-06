Nevihte in severnik bodo odnesli vročino

Danes in v soboto bomo imeli pravo poletno vreme, s temperaturami do 30 stopinj Celzija. Na severnem Primorskem lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha, napoveduje agencija za okolje (Arso).

Danes popoldne bo večinoma sončno, več jasnine bo na vzhodu države, v Alpah pa bo nekaj spremenljive oblačnosti in tudi kakšna ploha ni izključena. Pihal bo veter jugozahodnih smeri.

Podobno vreme nas čaka tudi v soboto, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija, čez dan pa se bo ozračje segrelo še za kakšno stopinjo bolj kot danes.

Zbudili se bomo v jasno nedeljsko jutro, a že popoldne in proti večeru lahko od severa pričakujemo plohe in nevihte, ki bodo v noči na ponedeljek zajele vso državo, do ponedeljka zjutraj pa večinoma ponehale. Na Primorskem bo še pihala šibka do zmerna burja.

Ponekod lahko zapiha močnejši severni veter, ki bo tudi precej ohladil ozračje. Večdnevna napoved kaže, da ponedeljkove temperature ne bodo presegle 22 stopinj Celzija.