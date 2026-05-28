Posnetek s Ptuja: voda zalila tamkajšnjo urgenco #video

Močno neurje, ki je včeraj zajelo Slovenijo, ni povzročalo težav le na cestah in objektih, temveč tudi v nekaterih zdravstvenih ustanovah. Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek s ptujske urgence, na katerem je videti zalite prostore.

Na posnetku, objavljenem na Facebooku, je videti vodo na tleh po hodnikih, zaposleni pa skušajo preprečiti nadaljnje zamakanje.

V neurju z močnim vetrom in dežjem, ki je včeraj popoldne zajelo Slovenijo, je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov, podrlo pa se je tudi več dreves. Najhuje je bilo prav na Štajerskem.

Kaj vse se je po Sloveniji dogajalo včeraj: