Flick ostaja v Barceloni vsaj konca junija 2028

Hansi Flick je potrdil, da se je z Barcelono dogovoril o enoletnem podaljšanju pogodbe, kar pomeni, da bo nemški trener ostal na katalonski klopi do 30. junija 2028.

Hansi Flick, ki je v Barcelono prišel maja 2024 in v dveh sezonah osvojil dve španski prvenstvi, dva domača superpokala ter kraljevi pokal, je novico sporočil na novinarski konferenci pred naslednjo tekmo španskega prvenstva pri Alavesu (sreda, 21.30).

"Mislim, da bi veliko trenerjev takoj podpisalo večletne pogodbe, a pri Barceloni je bolje, da to naredimo postopoma. Zaenkrat smo se dogovorili do 2028, če bo vse v redu, pa bomo podaljšali še za eno leto," je dejal Flick.

Barcelona je v nedeljo v el clasicu premagala Real Madrid z 2:0 in si tri kroge pred koncem la lige že zagotovila naslov španskega prvaka.

