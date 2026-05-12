Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
12. 5. 2026,
17.20

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
FC Barcelona Hansi Flick

Torek, 12. 5. 2026, 17.20

24 minut

Flick ostaja v Barceloni vsaj konca junija 2028

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Hansi Flick Barcelona | Hansi Flick je podaljšal zvestobo Barceloni do leta 2028. | Foto Reuters

Hansi Flick je podaljšal zvestobo Barceloni do leta 2028.

Foto: Reuters

Hansi Flick je potrdil, da se je z Barcelono dogovoril o enoletnem podaljšanju pogodbe, kar pomeni, da bo nemški trener ostal na katalonski klopi do 30. junija 2028.

Hansi Flick, ki je v Barcelono prišel maja 2024 in v dveh sezonah osvojil dve španski prvenstvi, dva domača superpokala ter kraljevi pokal, je novico sporočil na novinarski konferenci pred naslednjo tekmo španskega prvenstva pri Alavesu (sreda, 21.30).

"Mislim, da bi veliko trenerjev takoj podpisalo večletne pogodbe, a pri Barceloni je bolje, da to naredimo postopoma. Zaenkrat smo se dogovorili do 2028, če bo vse v redu, pa bomo podaljšali še za eno leto," je dejal Flick.

Barcelona je v nedeljo v el clasicu premagala Real Madrid z 2:0 in si tri kroge pred koncem la lige že zagotovila naslov španskega prvaka.

Preberite še:

parada FC Barcelona
Sportal Yamal in soigralci na paradi proslavili naslov prvaka #video
Hansi Flick
Sportal Trener Barcelone po smrti očeta stadion ganil do solz #video
FC Barcelona Hansi Flick
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.