Na večer, ko je Barcelona z zmago z 2:0 nad Real Madridom pred domačimi navijači na Camp Nouu osvojila naslov španskega prvaka, je njen trener Hansi Flick doživljal eno največjih profesionalnih zmag, a hkrati tudi eno najtežjih osebnih preizkušenj.

Nemški strateg je namreč na dan el clasica izvedel, da mu je umrl oče, a se je kljub veliki osebni izgubi odločil vztrajati ob ekipi in Barcelono voditi na tekmi, ki je odločala o naslovu prvaka. Po zadnjem sodnikovem žvižgu, ko so Katalonci lahko začeli veliko slavje, so sledili prizori, ki so ganili nogometni svet. Flick je po osvojitvi naslova le stežka skrival čustva.

Hansi Flick with a heart felt speech in front of Camp Nou 🗣️🏆#laliga pic.twitter.com/AkaFLulRbt — DAZN Football (@DAZNFootball) May 10, 2026

"Nikoli ne bom pozabil tega trenutka. Dan je bil težak, umrl mi je oče, toda ekipa je bila fantastična in presrečen sem. Dali so vse od sebe," je povedal v prvi izjavi po koncu tekme, po kateri se je znašel v objemu igralcev, ki so ga metali v zrak, še posebej čustven pa je bil njegov objem s predsednikom kluba Joanom Laporto.

Tekma se je začela s poklonom pokojnemu očeta trenerja Barcelone:

Arbeloa offered his condolences and Camp Nou held a moment of silence for Hansi Flick’s father ❤️pic.twitter.com/xgvgKYyeTP — J. 🇵🇸 (@Messilizer0) May 10, 2026

Po dvigu pokala je Flick nagovoril navijače na stadionu in še enkrat pokazal, kako močno ga je zaznamoval večer, v katerem sta se prepletla veselje in žalost. "To sta bila težka tekma in dan, ki ga nikoli ne bom pozabil," je dejal ter se zahvalil igralcem, strokovnemu štabu in vsem v klubu.

🥹 Absolutamente emocionante esto de Hansi Flick



❤️ "Esta mañana ha llamado mi madre y me ha dicho que mi padre ha fallecido. He pensado en si esconderlo o hablar con mi equipo. Para mí es como una familia"



🫂 "Lo que han hecho es increíble, nunca olvidaré este momento"… pic.twitter.com/fF5S6hGRpc — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 10, 2026

"Predvsem sem izjemno ponosen, da imam tako odlično ekipo. Hvala vam za vse. Hvala vam za borbeni duh, ki ga kažete na vsaki tekmi. To resnično cenim," je sporočil Flick in prostor namenil veselju. "Mislim, da moramo zdaj slaviti. Naj živi Barça in naj živi Katalonija," je sklenil pred navdušenim Camp Nouom, ki je praznoval 29. prvenstveno zvezdico.

Preberite še: