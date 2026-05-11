Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Ponedeljek,
11. 5. 2026,
7.03

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Real Madrid FC Barcelona La Liga Hansi Flick

Ponedeljek, 11. 5. 2026, 7.03

6 minut

Barcelona do 29. naslova španskega prvaka

Trener Barcelone le nekaj ur po smrti očeta s čustvenim govorom ganil Camp Nou #video

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Hansi Flick | Trener Barcelone Hansi Flick je le nekaj ur pred el clasicom izvedel za smrt očeta, a kljub temu vztrajal ob igralcih in se na koncu veselil naslova španskega prvaka. Po tekmi je s čustvenim govorom stadion ganil do solz. | Foto Guliverimage

Trener Barcelone Hansi Flick je le nekaj ur pred el clasicom izvedel za smrt očeta, a kljub temu vztrajal ob igralcih in se na koncu veselil naslova španskega prvaka. Po tekmi je s čustvenim govorom stadion ganil do solz.

Foto: Guliverimage

Na večer, ko je Barcelona z zmago z 2:0 nad Real Madridom pred domačimi navijači na Camp Nouu osvojila naslov španskega prvaka, je njen trener Hansi Flick doživljal eno največjih profesionalnih zmag, a hkrati tudi eno najtežjih osebnih preizkušenj.

Hansi Flick, Barcelona
Sportal Barcelona proti nemočnemu Realu na el clasicu potrdila španski naslov

Nemški strateg je namreč na dan el clasica izvedel, da mu je umrl oče, a se je kljub veliki osebni izgubi odločil vztrajati ob ekipi in Barcelono voditi na tekmi, ki je odločala o naslovu prvaka. Po zadnjem sodnikovem žvižgu, ko so Katalonci lahko začeli veliko slavje, so sledili prizori, ki so ganili nogometni svet. Flick je po osvojitvi naslova le stežka skrival čustva.

"Nikoli ne bom pozabil tega trenutka. Dan je bil težak, umrl mi je oče, toda ekipa je bila fantastična in presrečen sem. Dali so vse od sebe," je povedal v prvi izjavi po koncu tekme, po kateri se je znašel v objemu igralcev, ki so ga metali v zrak, še posebej čustven pa je bil njegov objem s predsednikom kluba Joanom Laporto.

Tekma se je začela s poklonom pokojnemu očeta trenerja Barcelone:

Po dvigu pokala je Flick nagovoril navijače na stadionu in še enkrat pokazal, kako močno ga je zaznamoval večer, v katerem sta se prepletla veselje in žalost. "To sta bila težka tekma in dan, ki ga nikoli ne bom pozabil," je dejal ter se zahvalil igralcem, strokovnemu štabu in vsem v klubu.

"Predvsem sem izjemno ponosen, da imam tako odlično ekipo. Hvala vam za vse. Hvala vam za borbeni duh, ki ga kažete na vsaki tekmi. To resnično cenim," je sporočil Flick in prostor namenil veselju. "Mislim, da moramo zdaj slaviti. Naj živi Barça in naj živi Katalonija," je sklenil pred navdušenim Camp Nouom, ki je praznoval 29. prvenstveno zvezdico.

Preberite še:

Khem Birch Fenerbahče
Sportal Fenerbahče kot tretji na "final four", Valencia izsilila peto tekmo
Federico Valverde, Aurelien Tchouameni
Sportal Real po hudem incidentu posegel po milijonski kazni!
Real Madrid
Sportal Zvezdnik Reala v pretepu izgubil zavest, klub potrdil hud incident

Real Madrid FC Barcelona La Liga Hansi Flick
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.