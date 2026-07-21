Oven

Danes se boste ujeli v mrežo. Nekaj boste morali sprejeti od nekoga in to boste počeli le zato, ker se vam bo zdelo politično pravilno. Čeprav cenite, kar je ta oseba naredila za vas, vas bo obremenjevala. Ljudje okoli vas mislijo, da preveč izpostavljate samo dobro. Pozabite, kaj si mislijo, ker največ šteje, kaj mislite vi.

Bik

V ospredju bo potovanje. Ali se odpravljate na pot ali pa planirate večje počitnice? Čas bo idealen za spremembo. Stvari se bodo premikale po načrtu. Vsekakor si morate vzeti nekaj časa za oglede, kar vam bo razkrilo kar nekaj prijetnih presenečenj. Uživajte v vsem, dokler boste le lahko.

Dvojčka

Dan bo minil zelo pestro. Preživeti ga boste želeli v krogu najbližjih, prav tako pa boste povsem odmislili delo. Dan izkoristite tako, da ga boste preživeli z družino in prijatelji. Odnosi bodo danes odlični, saj se boste potrudili razumeti vse okoli vas. V posteljo se odpravite zgodaj, da si napolnite baterije za jutrišnji dan.

Rak

Dan bo nekoliko melanholičen. Opraviti boste morali neko obveznost, ki jo imate že dlje na grbi. Ne odlašajte več, saj meseci letijo, zato se je čim prej lotite. Proti večeru si boste lahko privoščili malce zabave in druženja s prijatelji. Pokazali boste, kako zelo ste jih pogrešali v zadnjem obdobju. Prav je, da si vzamete, kar potrebujete.

Lev

Vaša čustva bodo danes močna in utemeljena, zaljubljeni boste. Zelo boste zahtevni, hoteli boste veliko partnerjeve energije in pozornosti. Vsekakor raje vprašajte, ne zahtevajte, in dobili boste vse, kar si bo vaše srce poželelo. Samo ne rinite z glavo skozi zid. Ravnajte previdno in preudarno.

Devica

Izvedeli boste novico, ki vas bo presenetila, saj bo spremenila vaš življenjski slog. Potrebovali boste kar nekaj časa, da se boste nanjo navadili, vendar bo to pozitivna sprememba. V svoji družbi se boste zapletli v prepir z osebo, ki vam veliko pomeni. Morda bo to razlog za konec vajinega prijateljstva.

Tehtnica

Premišljevali boste o tem, kakšen pristop bi lahko ubrali pri ljudeh, ki vam želijo škodovati. Ostanite prijazni in to, kar ste. Pokažite svojo čustveno zrelost. Ne izgubljajte energije z ljudmi, ki si tega enostavno ne zaslužijo. V ljubezni vas bo razum vodil do spoštljivega odnosa, ki vam ga bo okolica zavidala.

Škorpijon

Danes boste zelo ljubosumni. Imeli boste zelo slab občutek, toda šlo bo le za prehodno fazo, ki se bo sčasoma umirila. Če ne zaupate v vajino razmerje, premislite, ali ga je smiselno nadaljevati. Želite več resnosti in predanosti v vašem razmerju. Ne bodite nestrpni. Dajte partnerju čas, da do določenih zaključkov pride sam.

Strelec

Čustveno področje boste samski še vedno dojemali bolj negativno. Privoščite si družabni večer, saj boste le tako lahko deležni novih poznanstev. Ne čakajte, da bo ljubezen sama padla z neba. Običajno si usodo krojimo sami, mar ne? Zvezde bodo naklonjene predvsem vezanim, saj boste s partnerjem zgladili konflikte.

Kozorog

Danes boste izvedeli prijetno novico, ki bo vaše življenje obrnila na glavo. Zaradi razburjenja boste tudi v svoji družbi zelo nervozni, kar bo šlo prijateljem v nos. Delite z njimi svoje veselje in pridobili jih boste na svojo stran. Vendar bodite pozorni na sovražnike, saj se jih je v tem času nabralo kar nekaj in želijo si, da bi vam spodletelo.

Vodnar

Danes ne bo vaš dan, zato bodite previdni, kako se boste obnašali v družbi prijateljev, ki vam bodo želeli le dobro. Sporekli se boste s prijateljem, kar boste močno obžalovali. Izogibajte se resnim pogovorom, saj boste razdraženi in se boste hitro razburili. Umirite se, saj vas čaka prosto popoldne, ki bo pregnalo sive misli in slabo voljo.

Ribi

Skupinske aktivnosti, srečanja s prijatelji in potovanja so vsekakor dobre stvari. Izrazili se boste v najboljšem. Drugi bodo navdušeni nad vašimi idejami. Kot moder veteran morate vedeti, da večino priložnosti pride prikrito s trdim delom in disciplino. Spoznali boste osebo, s katero se boste zapletli.