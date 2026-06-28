Poljski napadalec Robert Lewandowski je tik pred podpisom pogodbe z ekipo Chicago Fire iz ameriške lige MLS. Dvoletno pogodbo naj bi po poročanju ameriških medijev podpisal v naslednjih 24 urah.

Kot poročata Sky in The Athletic, mora 37-letni Robert Lewandowski, kateremu se bo pogodba z Barcelono iztekla čez nekaj dni, opraviti le še zdravniški pregled. Chicago, ki je imel pred leti že enega svetovnega zvezdnika v svojih vrstah, Bastiana Schweinsteigerja (2017-19), se zanima še za Nemca, Leona Goretzko, ki nima več pogodbe z Bayernom.