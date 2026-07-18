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Avtorji:
A. T. K., STA

Sobota,
18. 7. 2026,
15.22

Osveženo pred

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Anže Peharc balvansko plezanje evropsko prvenstvo

Sobota, 18. 7. 2026, 15.22

14 minut

Barcelona, EP v balvanskem plezanju

Anže Peharc s petim mestom v polfinale EP na balvanih

Avtorji:
A. T. K., STA

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Anže Peharc Keqiao 2025 | Anže Peharc bo edini Slovenec v polfinalu EP v balvanskem plezanju v Barceloni (fotografija je iz svetovne serije v Madridu 2026). | Foto Nakajima Kazushige/IFSC

Anže Peharc bo edini Slovenec v polfinalu EP v balvanskem plezanju v Barceloni (fotografija je iz svetovne serije v Madridu 2026).

Foto: Nakajima Kazushige/IFSC

Slovenski plezalec Anže Peharc je v kvalifikacijah evropskega prvenstva na balvanih v Barceloni zasedel peto mesto in se uvrstil v polfinale. Peharc je zbral 64,3 točke in bo edini slovenski predstavnik v polfinalu.

Anžetu Peharcu, ki je leta 2017 na evropskem prvenstvu v Münchnu v tej disciplini osvojil bronasto medaljo, je na vseh petih smereh uspelo priplezati do polovice, le drugo smer je v prvem poizkusu preplezal do vrha.

Slovenski plezalec si je peto mesto delil z Izraelcem Markom Orom, ki je zbral 83,2 točke.

"Vesel sem, da bom lahko plezal še vsaj v eni seriji. Z uvrstitvijo v polfinale sem potrdil dobro formo. Mislim, da so bile razmere neprimerne za plezanje, saj nam je sonce ves čas sijalo v steno," je prve vtise po uvrstitvi med 24 najboljših strnil Peharc.

Dodal je še, da je bilo balvane zelo težko ocenjevati, saj so se vsi tekmovalci večinoma borili z vročino.

V izjavi za Planinsko zvezo Slovenije je priznal, da ima še nekaj rezerve: "S svojim plezanjem nisem najbolj zadovoljen. Menim, da bi lahko pokazal še več, kar je dobra popotnica za jutri."

V kvalifikacijah sta prvo mesto zasedla Francoz Mejdi Schalck in Belgijec Hannes Van Duysen. Slednji je osvojil vrhove vseh petih smeri, medtem ko je Francozu to uspelo štirikrat. Tretja sta bila Britanec Dayan Akhtar in Švicar Levin Straubhaar.

Preostala slovenska predstavnika Gorazd Jurekovič in Matevž Margon sta bila daleč od uspeha. Prvi je zasedel 45., drugi pa 61. mesto. Polfinale bo na sporedu v nedeljo ob 10. uri.

Ob 16.30 se bodo v Barceloni v kvalifikacijah v isti disciplini pomerila še dekleta, med katerimi bodo štiri Slovenke, in sicer Jennifer Buckley, Lucija Tarkuš, Lina Funa in Neža Zajc.

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