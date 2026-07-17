Pogačarjev odločilni udarec ali nekaj upanja za njegove tekmece?

Drugi teden 113. Dirke po Franciji se zaključuje z dvema zahtevnima gorskima etapama v Vogezih, gorovju na meji s Švico in Nemčijo. Sobotna 14. etapa, 155,6 kilometra dolga preizkušnja s startom v Mulhousu in z zaključnim vzponom do Marksteina, kjer je Tadej Pogačar leta 2023 že zmagal, je priložnost, da slovenski as tekmecem za rumeno majico zada še en silovit udarec, za Jonasa Vingegaarda, Remca Evenepoela in preostale pa izziv, da se vodilnemu kolesarju Toura približajo in ohranijo upanje na skupno zmago. Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.10, v cilju najboljše pričakujemo malo po 17. uri, dogajanje pa bomo podrobno spremljali na Sportalu.

"Zdaj si gorske etape sledijo ena za drugo, ravninskih preizkušenj ali takšnih s klanci tretje in četrte kategorije domala ni več in v tem pogledu se Tour zdaj šele zares začenja," je včeraj napovedal belgijski adut moštva Red Bull - BORA - hansgrohe Remco Evenepoel. Ta po 13 dneh dirkanja na 113. Touru v skupnem seštevku zaseda tretje mesto in za vodilnim Tadejem Pogačarjem zaostaja dobre štiri minute. Pol minute ga loči do drugega, Danca Jonasa Vingegaarda (Visma | Lease a Bike).

Z drznimi potezami je mogoče veliko pridobiti

Včeraj sta tako Evenepoel kot Vingegaard dobila resno opozorilo, ko ju je v virtualnem seštevku med neobičajno trinajsto etapo prehitel Britanec Tom Pidcock (Pinarello Q36.5), a sta si po etapi lahko oddahnila, ko se je z desetega mesta prebil za njiju na četrto. A Pidcock je v petek vendarle dokazal, da je prišel čas, ko je mogoče z drznimi potezami veliko pridobiti.

Zaključek drugega tedna Toura z dvema zahtevnima gorskima etapama v Vogezih je vsekakor priložnost, da spet zasijejo favoriti za skupno zmago. Pogačar brani tri minute in 36 sekund prednosti pred Vingegaardom in pričakuje napade. V soboto bo moral z močnimi kolegi iz ekipe UAE Emirates - XRG nadzorovati dogajanje na kratki etapi, ki pa domala nima ravnine.

Foto: zajem zaslona

Etapa skoraj brez ravnine

Že po prvih 15 kilometrih bo šlo v klanec, na Grand Ballon, 21,5 kilometra dolg klanec prve kategorije s 4,8-odstotnim povprečnim naklonom. Po 44 kilometrih etape bodo kolesarji prečkali ciljno črto na Marksteinu, a nadaljevali v dolino, pa se nato povzpeli na Col du Page (II. kategorija, 9,8 km/4,7 %), pa takoj za njim še na Ballon d'Alsace (I. kategorija, 8,9 km/6,9 %), ki so ga prekolesarili že v petek.

Foto: zajem zaslona

Sledi dolg spust, pa na 118. kilometru dneva še en nekategoriziran klanec Col du Hundstruck, zadnjih 15 kilometrov etape pa bo zaznamoval vzpon do Marksteina prek prelaza Col du Haag.

To je 11,2 kilometra dolg klanec prve kategorije s 7,3-odstotnim povprečnim naklonom, kjer bo padla odločitev o zmagovalcu dneva. Z vrha je nato do cilja še kakšnih šest kilometrov vožnje po planoti, zato tokratna etapa nima klasičnega ciljnega vzpona.

Foto: zajem zaslona

Kdo si bo drznil izzvati Pogačarja?

Tadej Pogačar je v Marksteinu slavil leta 2023. To je bila predzadnja, 20. etapa 110. Toura, na katerem pa je skupno zmago slavil Vingegaard. Na letošnji francoski pentlji je Pogačar že dobil tri etape in je izraziti favorit, da tokrat doseže še četrto ter še poveča prednost v skupnem seštevku. Za njegove tekmece, z Vingegaardom na čelu, pa je to priložnost, da začno zmanjševati zaostanek. Danski as je na letošnji dirki pokazal nekaj slabosti in se izpostavil morebitnim napadom mlajših asov, ki so zavohali kri in priložnost uvrstitve na stopničke.

Konec drugega tedna utegne biti zato izjemno zanimiv. Že sobota s slabimi štiri tisoč višinci obeta spektakel, še nekoliko težja bo trasa nedeljske 15. etape, ki bo v slabih 184 kilometrih ponudila več kot štiri tisoč metrov plezanja, pa čisto klasičen ciljni vzpon ekstra kategorije na Plateau de Solaison (11,3 km/9,1 %). V ponedeljek sledi drugi in zadnji dan počitka, v torek pa še posamična vožnja na čas.

Skupni vrstni red po 13 etapah Toura: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates - XRG) 47:18:31

2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma | Lease a Bike) + 3:36

3. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull - BORA - hansgrohe) 4:06

4. Tom Pidcock (VBr/Pinarello Q36,5) 4:15

5. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek) 4:22

6. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 4:35

7. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull - BORA - hansgrohe) 4:44

8. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates - XRG) 5:08

9. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 5:45

10. Lenny Martinez (Fra/Bahrain Victorious) 6:34

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95. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorius) 2:18:36

99. Jan Tratnik (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) 2:22:23

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