Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila s poročilom o kandidaturi Tanje Fajon za položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel. Iz dokumenta izhaja, da vlada o kandidaturi ni odločala, nominacijo pa je Evropski službi za zunanje delovanje posredovala generalna sekretarka Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Poročilo zato odpira vprašanje zakonitosti takšnega postopka.

V poročilu je pojasnjeno, da postopek imenovanja posebnih predstavnikov EU ne poteka prek javnega razpisa. Visoka predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Kaja Kallas države članice pozove k predložitvi kandidatov, nato pa Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) izvede interni izbirni postopek.

Slovenija je poziv prejela 14. maja, dan pozneje pa ga je Stalno predstavništvo RS pri EU posredovalo ministrstvu. Dne 19. maja je bila kandidatura Tanje Fajon posredovana Evropski službi za zunanje delovanje.

Dokumentacija je vsebovala nominacijsko pismo, ki ga je podpisala generalna sekretarka MZEZ, motivacijsko pismo kandidatke, njen življenjepis ter pismo podpore takratnega predsednika vlade Roberta Goloba.

Po navedbah poročila Vlada Republike Slovenije o kandidaturi ni odločala. Predlog ni bil obravnavan na komisiji za kadrovske in administrativne zadeve, z njim pa ni bil seznanjen niti odbor državnega zbora za zadeve Evropske unije.

Fajonova izbrana, imenovanje pa še ni zaključeno

Visoka predstavnica EU Kaja Kallas je 29. junija države članice obvestila, da je bila za položaj posebne predstavnice EU za Sahel izbrana Tanja Fajon.

V poročilu je navedeno še, da je bila točka o njenem imenovanju že dvakrat umaknjena z dnevnega reda Coreperja, odbora stalnih predstavnikov držav članic EU.

MZEZ odpira vprašanje zakonitosti postopka

Poročilo se sklicuje na mnenje Službe vlade za zakonodajo, ki opozarja na vprašanje, na kateri pravni podlagi je ministrstvo oziroma njegova generalna sekretarka podala kandidaturo.

Po mnenju službe državo predstavlja in zastopa vlada, ki v njenem imenu opravlja tudi kadrovske naloge. Ker o kandidaturi ni odločala vlada, temveč jo je posredovala generalna sekretarka ministrstva, ki je bila neposredno podrejena predlagani kandidatki, poročilo ocenjuje, da je šlo za ravnanje mimo oziroma onkraj zakonskih pristojnosti in pooblastil. Zato po oceni ministrstva ostaja vprašljiva veljavnost same nominacije.

Vlada je opravljala le tekoče posle

V poročilu je še navedeno, da se je novi državni zbor konstituiral 10. aprila, od takrat pa je prejšnja vlada opravljala le tekoče posle.

Po oceni pripravljavcev poročila je bil to verjetno razlog, da predsednik vlade kandidature ni uvrstil na dnevni red seje vlade. Ob tem poudarjajo, da vprašanje veljavnosti nominacije ne izhaja iz dejstva, da je vlada opravljala tekoče posle, temveč iz tega, da pristojni organ o kandidaturi sploh ni odločal.