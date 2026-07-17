Praznovanje konca osnovne šole se je za eno od družin v okolici Ruš končalo drugače, kot so pričakovali. Zaradi prijave hrupa je posredovala policija, ki je zoper mladoletnico podala obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Mariboru.

Oče dekleta je na družbenem omrežju Facebook zapisal, da je šlo za "zadnji dan šole in otroško praznovanje", ob tem pa izrazil ogorčenje, ker je sosed zaradi glasbe poklical policijo. "Kam smo danes prišli," je zapisal ob objavi. Zabava se je po poročanju Večera odvijala v naselju vrstnih hiš v Bezeni pri Rušah, ko so se štiri dekleta in dva fanta zbrali na vrtu vrstne hiše, se družili ob bazenu in poslušali glasbo.

Policija: glasba in kričanje naj bi motila soseda

Iz dopisa Policijske postaje Ruše, ki ga je prejela družina, izhaja, da so bili policisti 20. junija okoli 19.42 obveščeni o glasni glasbi v Bezeni. Policisti so na kraju ugotovili, da je v stanovanjski hiši in na vrtu potekalo druženje, pri katerem je po njihovih navedbah "ves dan prevladovala glasna glasba". Dodali so, da se je slišalo tudi kričanje mladoletnih oseb, zaradi česar naj bi bil moten mir soseda.

Policija je ocenila, da je bil storjen prekršek po določilih Zakona o javnem redu in miru, zato je zoper mladoletnico podala obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Mariboru.

Sosed: ni šlo le za nekaj minut glasbe

Sosed ima drugačen pogled na dogajanje. Kot je poročal Večer, je poudaril, da ni šlo zgolj za kratko praznovanje, ampak za hrup, ki naj bi trajal dalj časa in ki naj bi po njegovih besedah postal nevzdržen. "Kar je preveč, je preveč," je povedal za Večer. Po njegovih navedbah je poskušal opozoriti družino, vendar ga zaradi glasnosti niso slišali, zato se je odločil poklicati policijo.

Družina meni, da bi se spor lahko rešil s pogovorom

Družina meni, da bi se spor lahko rešil s pogovorom. Oče dekleta je poudaril, da je šlo za praznovanje ob zaključku pomembnega življenjskega obdobja in ne za namerno motenje okolice. "Če bi jih sosed najprej opozoril in prosil, naj glasbo utišajo, bi to tudi storili. Razjezilo nas je, da je bila takoj poklicana policija, nato pa je zadeva prišla še do sodišča," je dejal.

Burni odzivi na družbenih omrežjih

Primer je sprožil številne odzive tudi na družbenih omrežjih. Nekateri menijo, da bi moral sosed pokazati več razumevanja do mladih, drugi pa opozarjajo, da morajo tudi zasebna praznovanja upoštevati pravila glede hrupa in miru v okolici. Ker je policija zoper mladoletnico podala obdolžilni predlog, bo o nadaljnjem postopku odločalo Okrajno sodišče v Mariboru.