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Avtorji:
B. B., STA

Sobota,
18. 7. 2026,
14.11

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Vuelta Vuelta Tour de France Tour de France Dirka po Franciji Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Sobota, 18. 7. 2026, 14.11

1 ura, 31 minut

Tadej Pogačar na Vuelti?

Pogačar je namignil, da bi lahko prvič po letu 2019 nastopil na Vuelti #video

Avtorji:
B. B., STA

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Tadej Pogačar | Bomo Tadeja Pogačarja gledali tudi na Vuleti? | Foto Guliverimage

Bomo Tadeja Pogačarja gledali tudi na Vuleti?

Foto: Guliverimage

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je namignil, da bi lahko prvič po letu 2019 nastopil na kolesarski dirki po Španiji, Vuelti. Pred današnjo etapo na dirki po Franciji, kjer Pogačar vodi, je prvi mož njegove ekipe UAE Team Emirates-XRG Mauro Gianetti dejal, da bodo odločitev sprejeli po francoski pentlji, poroča TNT Sports.

Kapetan ekipe ZAE Team Emirates-XRG se je doslej le enkrat udeležil ene od treh največjih večtedenskih dirk in Vuelto pred sedmimi leti v skupnem seštevku končal na tretjem mestu.

Ker se bo letošnja dirka po Španiji začela v Monte Carlu, je monaški knez Albert II. za L'Equipe včeraj povedal, da bo Pogačar "na startu". Zaenkrat še ni znano, ali je to zato, ker ima Pogačar stalno prebivališče v Monaku.

Tadej Pogačar | Foto: Guliverimage Tadej Pogačar Foto: Guliverimage "Velika verjetnost"

Vprašanje na to temo je nato Slovencu postavil Andrea Berton iz italijanske televizije Eurosport po naporni 13. etapi dirke po Franciji. "No, če je to rekel princ, potem je velika verjetnost," je z igrivim nasmehom na obrazu odvrnil Pogačar.

Načrt njegove ekipe je doslej vključeval nastope Pogačarja na kanadskih klasikah, 11. septembra bo velika nagrada Quebeca, dva dni pozneje pa velika nagrada Montreala. Kanada bo nato med 20. in 27. septembrom gostila še svetovno prvenstvo. Dirka po Španiji bo med 22. avgustom in 13. septembrom.

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