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Avtorji:
K. M., STA

Sobota,
18. 7. 2026,
14.58

Osveženo pred

31 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Jens Spahn Nemčija otrok

Sobota, 18. 7. 2026, 14.58

31 minut

Nemški politik z možem dobil sina, ki ga je rodila nadomestna mati: vsule so se kritike, zdaj je odstopil

Avtorji:
K. M., STA

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Jens Spahn | Da sta s soprogom postala starša otroku, ki ga je rodila nadomestna mati iz ZDA, je Spahn sporočil v sredo. | Foto Reuters

Da sta s soprogom postala starša otroku, ki ga je rodila nadomestna mati iz ZDA, je Spahn sporočil v sredo.

Foto: Reuters

Vodja poslanske skupine konservativne unije CDU/CSU v nemškem parlamentu Jens Spahn je odstopil, potem ko je bil deležen številnih kritik, ko je v sredo sporočil, da sta s soprogom postala starša otroku, ki ga je rodila nadomestna mati. V Nemčiji je nadomestno materinstvo prepovedano, v krščanskih demokratih (CDU) pa legalizaciji nasprotujejo.

"V zadnjih dneh sem spoznal, da je moja osebna sreča, ki jo čutim ob ustvarjanju družine z možem in ob tem, da sem postal oče, nezdružljiva z mojo politično funkcijo," je Spahn zapisal v pismu kolegom, ki ga je pridobila francoska tiskovna agencija AFP.

Pred tem je v petkovem intervjuju za časnik Bild dejal, da se je dolgo časa boril sam s sabo, tudi glede vprašanja nadomestnega materinstva, preden se je odločil, da bo imel otroka na ta način.

Vsul se je plaz kritik 

Da sta s soprogom postala starša otroku, ki ga je rodila nadomestna mati iz ZDA, je Spahn sporočil v sredo. Kmalu zatem se je znašel pod plazom kritik, sledili pa so tudi pozivi k njegovemu odstopu, tudi iz vrst njegove lastne stranke.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je danes postalo znano, da je Spahnov odstop zahteval nemški kancler in vodja CDU Friedrich Merz.

V Nemčiji nadomestno materinstvo prepovedano 

V Nemčiji je nadomestno materinstvo prepovedano, kršiteljem pa grozi kazen do treh let zapora ali globa. CDU prepoved odločno podpira. Tudi Spahn je leta 2020, ko je bil zdravstveni minister, zavrnil poziv liberalne stranke FDP, da bi nekoliko omilili prepoved.

Čeprav v Nemčiji tehnično ni prepovedano vzgajati otroka, ki je bil v tujini spočet s pomočjo nadomestne matere, pa Spahnu v več strankah, vključno z njegovo CDU, očitajo dvojna merila.

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