Nori prizori: skoraj dva milijona ljudi sprejelo kralje sveta #video

Svetovni nogometni prvaki so se vrnili v domov. V Madridu so doživeli bučen sprejem, na paradi zmagovalcev naj bi prvake z letošnjega mundiala v ZDA, Kanadi in Mehiki pozdravilo skoraj dva milijona ljudi. Ti so že več ur prej zavzeli mestne ulice. "Celotna Španija je v Madridu. Sam sem prišel z vlakom iz Barcelone. To bo nepozaben dan," je povedal David Morero, eden od navijačev, ki so že sredi dneva preplavili špansko prestolnico, pa čeprav je bilo 35 stopinj Celzija. Glavni del sprejema je potekal na trgu Cibeles. Nogometaše in strokovni štab sta najprej sprejela kraljeva družina in španski premier.

Najboljši igralec mundiala Rodri ob prihodu v Madrid. Foto: Reuters Kapetan španske nogometne reprezentance Rodri je ob izstopu iz letala visoko dvignil pokal za velike zmagovalce nedeljske finalne tekme na stadionu MetLife v East Rutherfordu, kjer so Španci z golom Ferrana Torresa na začetku drugega podaljška premagali branilce naslova Argentince z 1:0 ter osvojili drugi naslov svetovnih prvakov po zmagoslavju v Južni Afriki leta 2010.

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Španci so svoje nogometaše čakali več ur. Foto: Reuters V ponedeljek zjutraj je glavna madridska avenija Castellana še vedno kazala sledi bučnega slavja. Cestišče je bilo prekrito s smetmi, praznimi pločevinkami piva in razbitim steklom. Nekateri navijači so po burnem praznovanju še vedno spali na pločnikih in klopeh, drugi so se šele vračali domov, medtem ko so komunalne službe že od zgodnjih jutranjih ur pripravljale traso za večerno parado. "Zavoljo praznovanja nisem veliko spal. Mislim, da smo po tako velikem zmagoslavju vsi imeli zelo kratko noč," je za španski radio RNE povedal madridski župan Jose Luis Martinez-Almeida.

Španske nogometaše je po prihodu v domovino najprej v palači Zarzuela sprejel španski kralj Felipe VI, nato pa v vladni palači Moncloa še predsednik vlade Pedro Sanchez.

Sledila je parada zmagovalcev z odprtim avtobusom po mestnih ulicah do trga Cibeles, tradicionalnega prizorišča športnih proslav španske reprezentance in madridskega Reala.