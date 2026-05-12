Konec sanj o svetovnem prvenstvu

Uresničila se je nočna mora za soigralca Jana Oblaka

Johnny Cardoso | Sprva se je zdelo, da bi se Johnny Cardoso lahko vrnil pravočasno, a je zdaj postalo jasno, da to ni verjetno. | Foto Guliverimage

Vezist ameriške nogometne reprezentance in član Atletico Madrida Johnny Cardoso bo izpustil nastop na domačem svetovnem prvenstvu. Kot so v ponedeljek sporočili iz njegovega kluba, ki ga kot kapetan vodi slovenski vratar Jan Oblak, si je Cardoso huje poškodoval gleženj.

Štiriindvajsetletnik se je prejšnji teden poškodoval med treningom, po specialističnih pregledih pa je znano, da bo moral na operacijo. Ta ga bo z igrišč oddaljila vsaj za dva meseca, so še zapisali pri Atleticu.

Ameriška reprezentanca bo mundial v skupini D odprla 12. junija proti Paragvaju v Inglewoodu, 19. junija bo v Seattlu igrala proti Avstraliji in 25. junija v Inglewoodu proti Turčiji.

"Cardoso bo operiran zaradi poškodbe desnega gležnja. Američan je prejšnji četrtek med treningom utrpel poškodbo, ki je povzročila hud zvin," je v izjavi sporočil španski klub.

Cardoso je od članskega prvenca za ZDA leta 2020 za reprezentanco odigral 23 tekem.

