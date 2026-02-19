Novi Audi RS 5: 639 KM sistemske moči in prvi priključni hibrid v zgodovini RS.

Audi Sport je predstavil novo generacijo modela RS 5, ki prvič v zgodovini oznake RS prehaja na priključno-hibridni pogon. Z združitvijo nadgrajenega 2,9-litrskega V6 biturbo motorja in zmogljivega elektromotorja sistem razvije 639 “konjev” in 825 Nm navora ter napoveduje novo tehnično smer visoko zmogljivih modelov znamke.

Nova generacija Audi RS 5 pomeni strateški prelom za oddelek Audi Sport GmbH. Model prvič združuje tradicionalno RS-arhitekturo z napredno elektrifikacijo, pri čemer ostaja zvest filozofiji visoke zmogljivosti, hkrati pa odgovarja na zahteve po nižjih emisijah in večji učinkovitosti.

Foto: Audi Foto: Audi

Osnovo predstavlja nadgrajeni 2,9-litrski V6 TFSI z dvojnim turbopolnilnikom, ki sam razvije 375 kilovatov (510 “konjev”). V sistem je integriran še elektromotor z močjo 130 kilovatov - skupna sistemska moč znaša 470 kilovatov (639 “konjev”) , največji navor pa 825 Nm. Gre za konfiguracijo priključnega hibrida (PHEV), ki omogoča kombinacijo visoke zmogljivosti in vožnje brez lokalnih emisij.

Baterijski sklop z uporabno kapaciteto 22 kWh omogoča do okoli 80–85 kilometrov električnega dosega (po WLTP v mestnem ciklu). To pomeni, da lahko RS 5 v vsakodnevni uporabi deluje kot električno vozilo, medtem ko se ob dinamični vožnji oba pogonska vira združita v maksimalno zmogljivost.

Pospešek od 0 do 100 km/h znaša približno 3,6 sekunde, končna hitrost (odvisno od paketa) presega 280 km/h. Moč se na kolesa prenaša prek osemstopenjskega samodejnega menjalnika tiptronic, optimiziranega za kombinirano delovanje hibridnega sistema.

Eden ključnih tehničnih poudarkov je nova evolucija pogona quattro z naprednim sistemom Dynamic Torque Control. Ta uporablja elektromehanski nadzor nad porazdelitvijo navora na zadnji osi, kar omogoča izjemno hitro in natančno vektorizacijo med levim in desnim kolesom.

V praksi to pomeni:

večjo stabilnost pri visoki hitrosti,

bolj nevtralno lego v zavoju,

izboljšan odziv na spremembe smeri,

možnost bolj izrazite dinamike zadnjega dela vozila.

Sistem deluje v sinergiji z aktivnim diferencialom in prilagodljivim podvozjem RS sport suspension plus z dinamičnim nadzorom blaženja. Rezultat je širši razpon med vsakodnevnim udobjem in izrazito športno vožnjo na meji oprijema.

Podvozje, masa in vozna dinamika

Elektrifikacija je prinesla dodatno maso, vendar pri Audiju poudarjajo, da je razporeditev teže optimizirana. Baterijski sklop je umeščen nizko v konstrukcijo vozila, kar izboljšuje težišče. Inženirji so prilagodili geometrijo vzmetenja, krmilni mehanizem in stabilizatorje, da bi ohranili značilno RS-agilnost.

RS 5 uporablja zmogljiv zavorni sistem z velikimi jeklenimi koluti, opcijsko pa so na voljo keramične zavore za zahtevnejšo uporabo na dirkališču. Voznik lahko prek sistema Audi drive select izbira med več načini delovanja, ki vplivajo na odzivnost pogona, podvozja, krmiljenja in regeneracije energije.

Oblikovanje: širši, nižji, bolj agresiven

Vizualno novi RS 5 sledi aktualni oblikovni smeri znamke Audi, vendar z izrazito poudarjenim športnim karakterjem. Karoserija je širša, blatniki so razširjeni, sprednji del pa zaznamuje masivna maska z izrazito tridimenzionalno strukturo in temnimi detajli.

Spredaj so serijsko vgrajeni napredni LED oziroma Matrix LED žarometi, zadnji del pa poudarjata velik difuzor in značilni ovalni RS-izpušni zaključki. Aerodinamični elementi niso zgolj estetski, temveč funkcionalni, saj izboljšujejo hlajenje in stabilnost pri visokih hitrostih.

Model bo na voljo kot limuzina in kot Avant, kar pomeni, da Audi tudi pri najbolj zmogljivih izvedbah ohranja praktičnost karavanske različice.

Notranjost: digitalizacija in RS-identiteta

Kabina združuje športno ergonomijo in visoko digitalizacijo. Voznik ima pred seboj virtualni kokpit z RS-grafiko, ki prikazuje podatke o temperaturi pogonskih komponent, porazdelitvi navora in delovanju hibridnega sistema. Infotainment vključuje najnovejšo generacijo programske opreme z možnostjo prilagojenih RS-nastavitev.

Uporabljeni materiali vključujejo kombinacije alkantare, usnja in ogljikovih vlaken, sedeži RS sport pa zagotavljajo izrazito bočno oporo. Notranjost poudarja kontrastne šive in športne elemente, ki jasno ločujejo RS 5 od standardnih modelov serije A5.

Strateški pomen za znamko

Prehod RS 5 na priključno-hibridni pogon ni zgolj tehnična nadgradnja, temveč simbol širše transformacije znamke. Audi Sport s tem modelom nakazuje, da prihodnost visoko zmogljivih vozil ni več vezana izključno na klasične motorje z notranjim zgorevanjem, temveč na kombinacijo elektrifikacije in napredne dinamike.

RS 5 tako postavlja nov referenčni okvir za prihodnje RS-modele: večja sistemska moč, boljša odzivnost zaradi električne podpore ter možnost vsakodnevne električne vožnje brez kompromisov pri športnosti.

