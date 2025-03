Bliža se osmi marec – dan, ko bodo v ospredju vse žene, dekleta, hčerke, mame in babice. Ta dan lahko odložijo vse obveznosti in se pustijo razvajati, pri čemer je lahko v pomoč napovednik dogodkov za prihajajoči konec tedna. Ob dnevu žena v Mariboru tako prirejajo brezplačno smučanje na Pohorju, drsanje v Ledni dvorani in plavanje na Pristanu. Obiščete pa lahko tudi katerega od številnih glasbenih spektaklov, med katerimi velja izpostaviti gostovanje Lepe Brene v Stožicah in Maraaye v dvorani Tabor.

Dogodkov, primernih za mlade in mlade po srcu, ki si želijo dobro zabavo in druženje, ki ju ta konec tedna ne bo manjkalo.

Dva ali trije koncerti zapored

Še pred osmim marcem, ko bo vse v znamenju žensk, se lahko na zadnji delovni dan tega tedna udeležite katerega od številnih koncertov, ki jih prirejajo tako slovenski kot tuji glasbeniki. V Rače tako prihaja priljubljeni Dalmatinec Marko Škugor, ki s svojim glasom poboža marsikaterega ljubitelja hrvaške glasbe, v Lendavo pa skupina Niet, ki se ji bo na odru pridružil godalni kvartet Vijolice.

Nekateri glasbeniki bodo zasedeni več dni tega konca tedna. Manca Špik ima na sporedu kar tri koncerte – v Bovcu (petek), Cerkljah na Gorenjskem (sobota) in Dolu pri Ljubljani (nedelja). Enako tudi Trio Vivere, ki bodo gostovali v Šentilju (petek), Portorožu (sobota) in Velenju (nedelja). Po dva koncerta (petek in sobota) pa imajo Adi Smolar (Dolenjske Toplice in Podčetrtek), Eva Boto (Železniki in Pivka), Flirrt (Murska Sobota in Rakek) ter Maja Keuc (Zgornja Kugota in Cerknica).

Manca Špik ima ta konec tedna na sporedu kar tri koncerte – v Bovcu, Cerkljah na Gorenjskem in Dolu pri Ljubljani. Foto: Mediaspeed

Zakonca Vovk s talenti in drugimi gosti

Na mednarodni praznik žensk bosta v prestolnici kar dva velika dogodka. V Areno Stožice prvič prihaja balkanska zvezdnica Lepa Brena, ki je v svoji več kot štiri desetletja dolgi glasbeni karieri nanizala veliko izjemnih dosežkov. Oboževalci glasbe Vlada Kreslina pa lahko obiščete Media Center, kjer bodo zazvenele klasike, kot so Z Goričkega v Piran, Lahko bi zletela in Od višine se zvrti.

Še en glasbeni spektakel se bo odvil v štajerski prestolnici. Maraaya obljubljata spektakel ljubezni, s katerim bosta sklenila svojo prvo veliko turnejo. Na odru se jima bodo pridružili tudi gostje iz oddaje Slovenija ima talent ter drugi uspešni slovenski glasbeniki.

Jan Plestenjak, ki se je pred kratkim ponovno vrnil na koncertne odre, tokrat prihaja v Ribnico, medtem ko bo njegova dobra prijateljica Nina Pušlar zabavala smučarje na Kopah. Romantično bo tudi v Medvodah, kjer bo nastopil Petar Grašo, Parni Valjak prihaja v Celje, Tomislav Bralič in Klapa Intrade pa v Ilirsko Bistrico. Za nedeljsko druženje bodo skrbeli Modrijani v Ljubljani, Kvatropirci v Velenju, Alya v Šoštanju, Gregor Ravnik v Novem mestu in Perpetuum Jazzile v Kopru.

Na koncertu zagotovo ne bosta manjkala hita Tu in S tabo, ki sta jih zakonca Vovk ustvarila skupaj z Luko Basijem in Nastjo Gabor. Foto: Marko Delbello Ocepek

Raj za vse prihodnje mladoporočence

Poleg brezplačnega smučanja na mariborskem Pohorju, drsanja v Ledni dvorani in vstopa v kopališče Pristan, se lahko vse prihodnje neveste ob dnevu žena razvedrite tudi z obiskom poročnega sejma v Mariboru. Na dvodnevnem dogodku boste spoznali ponudnike hrane, poročnih prstanov, vizažiste, potencialne lokacije ter si ogledali ogromno zbirko ženskih in moških poročnih oblek.

V prestolnici vse do 12. marca, ko se ptički ženijo, poteka tudi večtedenska prireditev LUV fest, ki združuje ljubezen, umetnost in "vandranje". V sklopu festivala, ki je namenjen vsem generacijam, lahko obiščete raznovrstne delavnice tako za samske kot pare, pogovorne večere, plesne tečaje, vodene oglede in še marsikaj.

Poročni sejem nudi vse za organizacijo sanjske poroke na enem mestu. Foto: Guliverimage

Ljubitelji športnih dogodkov pa se lahko zapeljete na smučišče Krvavec, kjer od četrtka do sobote poteka svetovni pokal v telemark smučanju. V dveh disciplinah (sprint in klasik) se bodo pomerile tako športnice kot športniki. Po tekmi sledi podelitev medalj in zabava pozno v noč. Zbrane bo zabaval Ansambel Stil.

Telemark smučanje je podobno alpskemu smučanju, le da je smučarski čevelj pripet le pri prstih, podobno kot pri teku na smučeh. Foto: Guliverimage

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi si boste lahko popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

Preberite tudi: