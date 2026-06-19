Na svetovnem prvenstvu praktično ne mine dan brez kakšnega zapleta. Del enega izmed njih je bil nazadnje španski reprezentant Borja Iglesias, ki so mu zavrnili vstop v hotel svetovnega prvenstva, ker ga varnostniki niso prepoznali.

Po tekmi Španije proti Zelenortskim otokom, ki se je končala s presenetljivim izidom 0:0, je glavni selektor Španije Luis de la Fuente ekipi namenil dan počitka pred prihajajočim obračunom s Savdsko Arabijo. Napadalec Celte Borja Iglesias je izkoristil priložnost, da zapusti hotel in preživi nekaj časa stran od kampa skupaj z bližnjimi. Vendar je 33-letnik ob vrnitvi naletel na nepričakovano težavo, saj ga hotelska varnostna služba ni prepoznala in ga ni hotela spustiti nazaj noter.

𝗣𝗥𝗢𝗛𝗜𝗕𝗜𝗗𝗢 𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗦𝗢, @BorjaIglesias9 ✋🏻🛑



🤯 La seguridad no le dejó pasar porque no lo reconocían como 𝗝𝗨𝗚𝗔𝗗𝗢𝗥 de la @SEFutbol.



👉🏻 El delantero del Celta regresaba de su día 𝗟𝗜𝗕𝗥𝗘 antes del partido ante Arabia Saudí.



🎥 @JugoneslaSexta pic.twitter.com/QWct3Jo0mA — Tenías Que Haber Tirado (@TQHTPodcast) June 18, 2026

"Sem španski reprezentant. Moram se vrniti," jim je Iglesias povedal v angleščini. Varnostniki so ga domnevno prosili za akreditacijo in dokazilo, da je del ekipe. Nato so posredovali navijači in novinarji v bližini, da bi osebje prepričali, da je moški pred njimi res reprezentant. Na koncu je moral napadalec vzeti telefon in poklicati nekoga iz španske delegacije, da bi razrešil zmedo in se vrnil v hotel.

Španija je sicer nastanjena v Chattanoogi v Tennesseeju, kjer se pripravlja na naslednjo tekmo skupinskega dela svetovnega prvenstva proti Savdski Arabiji, ki bo na sporedu v nedeljo ob 18. uri po slovenskem času.

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