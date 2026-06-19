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Avtor:
Š. L.

Petek,
19. 6. 2026,
7.22

Osveženo pred

8 minut

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Natisni članek
Borja Iglesias Španska nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2022 v nogometu

Petek, 19. 6. 2026, 7.22

8 minut

Zaplet Borje Iglesiasa: niso ga spustili v hotel

Avtor:
Š. L.

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Borja Iglesias | Borja Iglesias | Foto Reuters

Borja Iglesias

Foto: Reuters

Na svetovnem prvenstvu praktično ne mine dan brez kakšnega zapleta. Del enega izmed njih je bil nazadnje španski reprezentant Borja Iglesias, ki so mu zavrnili vstop v hotel svetovnega prvenstva, ker ga varnostniki niso prepoznali.

Po tekmi Španije proti Zelenortskim otokom, ki se je končala s presenetljivim izidom 0:0, je glavni selektor Španije Luis de la Fuente ekipi namenil dan počitka pred prihajajočim obračunom s Savdsko Arabijo. Napadalec Celte Borja Iglesias je izkoristil priložnost, da zapusti hotel in preživi nekaj časa stran od kampa skupaj z bližnjimi. Vendar je 33-letnik ob vrnitvi naletel na nepričakovano težavo, saj ga hotelska varnostna služba ni prepoznala in ga ni hotela spustiti nazaj noter.

"Sem španski reprezentant. Moram se vrniti," jim je Iglesias povedal v angleščini. Varnostniki so ga domnevno prosili za akreditacijo in dokazilo, da je del ekipe. Nato so posredovali navijači in novinarji v bližini, da bi osebje prepričali, da je moški pred njimi res reprezentant. Na koncu je moral napadalec vzeti telefon in poklicati nekoga iz španske delegacije, da bi razrešil zmedo in se vrnil v hotel.

Španija je sicer nastanjena v Chattanoogi v Tennesseeju, kjer se pripravlja na naslednjo tekmo skupinskega dela svetovnega prvenstva proti Savdski Arabiji, ki bo na sporedu v nedeljo ob 18. uri po slovenskem času.

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