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Avtor:
Pe. M.

Četrtek,
18. 6. 2026,
20.05

Osveženo pred

56 minut

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Elye Wahi SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu nogomet stave

Četrtek, 18. 6. 2026, 20.05

56 minut

Slonokoščena obala

Elye Wahi po preobratu dobil dovoljenje za vstop v Kanado

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Elye Wahi | Elye Wahi je dobil zeleno luč za vstop v Kanado. | Foto Reuters

Elye Wahi je dobil zeleno luč za vstop v Kanado.

Foto: Reuters

Napadalec Slonokoščene obale Elye Wahi je vendarle dobil dovoljenje za vstop v Kanado na drugo tekmo svoje države na svetovnem prvenstvu proti Nemčiji, potem ko mu je bil vizum sprva zavrnjen zaradi domnevnih prirejanj rezultatov, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal vir blizu igralca.

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"Upravnih dovoljenj, potrebnih za vstop Wahija na kanadsko ozemlje, v tej fazi ni bilo mogoče pridobiti. Elye Wahi bo zato ostal v ZDA in čakal na vrnitev ekipe," se je glasilo četrtkovo jutranje sporočilo za javnost nogometne zveze Slonokoščene obale. Popoldne je zgodba vendarle dobila preobrat. 

Neimenovani vir je za AFP povedal, da je Kanada prej odložila izdajo Wahijevega vizuma, ker je zahtevala dodatne informacije o njegovem pravnem položaju, preden je odobrila njegov vstop. Več medijev je namreč poročalo, da so Wahija francoski tožilci zaslišali zaradi suma prirejanja rezultatov na tekmi ligue 1, ko je igral za Nico.

Wahi bi bil drugi igralec na letošnjem SP, ki bi mu zavrnili vstop v Kanado. Nogometaš Gane Thomas Partey ni dobil vize, ker se v Angliji sooča z obtožbami posilstva.

Francoska nogometna liga je v sredo sporočila, da je vložila pritožbo zaradi dejstev, "ki kažejo na morebitno goljufijo". Govora je o povečanem številu stav na rumen karton, ki ga je 23-letni Wahi prejel proti Metzu sredi maja. Wahi je marca dobil pravico nastopa za Slonokoščeno obalo. Na prvi tekmi proti Ekvadorju je začel v prvi enajsterici in igral 56 minut. Sloni bodo po obračunu z Nemčijo igrali še proti Curacau v zadnjem krogu skupinskega dela.

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