Carlos Alberto Parreira, ki je Brazilijo leta 1994 popeljal do četrtega naslova svetovnih prvakov, je v bolnišnici v Rio de Janeiru. Iz bolnišnice podatkov o zdravstvenem stanju 83-letnega trenerja še ni, poročajo agencije.

Od leta 2023 je znano, da ima Parreira Hodgkinov limfon, oziroma vrsto raka limfatičnega sistema. Vmes so se pojavile informacije, da je bolezen že premagal, a se je kasneje spet pojavila.

Parreira sodi med najuspešnejše brazilske trenerje vseh časov. Leta 1994 je na prvenstvu v ZDA Brazilijo popeljal do četrtega naslova svetovnih prvakov. Na svetovnih prvenstvih pa je kot selektor ob Braziliji (1994/2006) vodil tudi Kuvajt (1982), Združene arabske emirate (1990), Savdsko Arabijo (1998) in Južno Afriko (2010).

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Z Brazilci je osvojil tudi Copo Americo (2004) in pokal konfederacij (2005). S selecaom dela že zelo dolgo, saj je že na SP 1970, ko je reprezentanco vodil Mario Zagallo, skrbel za telesno pripravljenost nogometašev in bil del trenerskega štaba.