Katastrofa v Rusiji: Putinov veliki načrt je padel v vodo

Okrevanje Volge, iniciativa za reševanje problematike onesnaženosti najbolj prepoznave ruske reke, ki jo je leta 2018 osebno sprožil ruski predsednik Vladimir Putin, se je izkazala za popoln neuspeh, trdi ruski poslanec in podpredsednik ruskega parlamentarnega odbora za ekologijo Anatolij Grešnevikov. Ogromna sredstva, ki so jih v Moskvi namenili projektu - gre za več kot milijardo evrov - naj bi medtem tako rekoč izpuhtela v zrak.

Iniciativa Okrevanje Volge je bila paradni konj nacionalnega programa Ekologija, ki ga je ruski predsednik Vladimir Putin predstavil leta 2018.

Osrednji cilj okoljskega projekta je bil zmanjšanje onesnaževanja reke Volge z gradnjo in posodobitvijo čistilnih naprav ter obnovo vodnih ekosistemov. V okviru iniciative naj bi si vsi vpleteni deležniki prizadevali tudi za čiščenje rečnih strug in pritokov, obnovo mokrišč in poplavnih območij ter za odstranitev starih virov industrijskega onesnaženja in potopljenih plovil. Projekt Okrevanje Volge je predvideval tudi kar 80-odstotno zmanjšanje količine odpadnih voda, ki se zlivajo v Volgo, do konca leta 2024.

Iniciativa Okrevanje Volge je bila paradni konj nacionalnega programa Ekologija, ki ga je ruski predsednik Vladimir Putin predstavil leta 2018. Foto: Shutterstock

A kot je zdaj razkrila nova parlamentarna raziskava, ti cilji še zdaleč niso bili doseženi, je poročal ruski portal RTVI.

Operativnih naj bi bilo tako samo šest od kar 121 objektov (98 čistilnih naprav in 23 drugih pomožnih objektov), namenjenih zmanjševanju onesnaženja v reki Volgi.

Zapravili milijardo in pol evrov, naredili pa niso skoraj nič

Verjetno najbolj znana ruska reka je v času, ko bi morala okrevati, hkrati postala plitkejša in bolj motna, v njej so se razbohotile alge, kakovost vode upada, naravna drstišča rib pa izginjajo.

Reka Volga zaradi svojega zgodovinskega, kulturnega in gospodarskega pomena velja za enega od simbolov Rusije. Je najdaljša reka v Evropi, dolga je približno 3.530 km. Volga teče skozi številna pomembna ruska mesta, kot so Tver, Nižni Novgorod, Kazan (na fotografiji), Samara in Volgograd. Izliva se v Kaspijsko jezero. Foto: Shutterstock

Najbolj problematično je stanje v regiji Tver, kjer objektov za čiščenje odpadnih voda nihče ni preveril že več kot dve leti, saj jih sploh ne morejo doseči, in v regiji Ivanovo, kjer so najprej postavili nove čistilne naprave, a sploh nikoli niso delovale, nato pa so jih začeli demontirati. V regiji Jaroslavl so medtem že leta 2022 naročili 11 novih čistilnih naprav, a jih še kar čakajo.

"V reko se vsak dan zliva sedem tisoč kubičnih metrov odpadnih voda! Je to ta vladni načrt za okrevanje Volge? Ubijamo jo!" je bil po navedbah RTVI na seji parlamentarnega odbora za ekologijo kritičen njegov podpredsednik Anatolij Grešnevikov.

Proračunska sredstva, ki so bila namenjena iniciativi Okrevanje Volge - šlo je za 127 milijard rubljev, kar je skoraj 1,5 milijarde evrov -, so bila tako rekoč v celoti (99,85 odstotka) porabljena že do konca leta 2024.

Verjetno najbolj znana ruska reka je v času, ko bi morala okrevati, hkrati postala plitkejša in bolj motna, v njej so se razbohotile alge, kakovost vode upada, naravna drstišča rib pa izginjajo. Foto: Shutterstock

Kdo je kriv? Nihče.

Po besedah Grešnevikova je iniciativa Okrevanje Volge postala predvsem mehanizem za porabljanje proračunskih sredstev, naredilo pa se ni nič. Odprtih je sicer več kazenskih postopkov zoper osebe, ki so domnevno odgovorne, da je projekt zastal, a so tudi te bodisi zašle v slepo ulico bodisi se z njimi ne ukvarja tako rekoč nihče.

"Ministri niso nadzorovali postopkov, povezanih z gradnjo objektov za obdelavo odpadnih voda. Guvernerji regij so samo pisali formalna poročila, naredili pa niso ničesar. Delo ni bilo opravljeno, pa vendar ni za to odgovarjal ali bil kaznovan niti en uradnik. Ni epiloga, ni odgovornosti, nihče ni kriv za nič!" je bil na seji odbora jezen Grešnevikov.