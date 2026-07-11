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Avtorji:
B. B., STA

Sobota,
11. 7. 2026,
13.30

Osveženo pred

50 minut

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Anglija Norveška

Sobota, 11. 7. 2026, 13.30

50 minut

SP v nogometu

Na Otoku pubom dovolili prilagodljiv delovni čas

Avtorji:
B. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Velika Britanija, pub, FIFA, SP v nogometu, Anglija | Navijači Anglije bodo v pubih ostali lahko do konca nocojšnje četrtfinalne tekme. | Foto Guliverimage

Navijači Anglije bodo v pubih ostali lahko do konca nocojšnje četrtfinalne tekme.

Foto: Guliverimage

Ne glede na to, koliko časa bo tekma trajala, bodo lahko navijači Anglije v pubih ostali do konca nocojšnje četrtfinalne tekme proti Norveški, poroča britanska tiskovna agencija PA. Poleg že podaljšanega obratovalnega časa do 2. ure zjutraj bo po vsej Angliji in Walesu veljala prilagodljiva ureditev. Običajno se pubi sicer zaprejo ob 23. uri.

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Kot navaja poročilo, smejo pubi ostati odprti še 30 minut po zadnjem sodniškem žvižgu. Ukrep je namenjen temu, da se upoštevajo morebitne zamude pri začetku tekme zaradi vremenskih razmer, kakršne so se denimo zgodile med tekmo osmine finala proti Mehiki.

Predvideni začetek tekme med Anglijo in Norveško v Miamiju je ob 22. uri po britanskem času - 23. uri po srednjeevropskem.

"Navijači Anglije si zaslužijo, da si četrtfinalno tekmo v celoti ogledajo skupaj, in prav to zagotavlja to podaljšanje," je v izjavi predstavnica policije Sarah Jones. Pri tem je izrazila upanje, da bodo pubi in bari po vsej Angliji in Walesu v soboto zvečer polni, medtem ko se bo ekipa, tako upajo na Otoku, še za korak približala naslovu.

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