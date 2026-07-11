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Avtorji:
B. B., STA

Sobota,
11. 7. 2026,
9.34

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Jaminton Campaz SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Sobota, 11. 7. 2026, 9.34

1 ura

Grožnje

Po izpadu s SP grožnje s smrtjo za kolumbijskega nogometaša

Avtorji:
B. B., STA

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Jaminton Campaz | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Kolumbijska nogometna zveza je ostro obsodila grožnje s smrtjo, uperjene proti Jamintonu Campazu in njegovi družini po izpadu reprezentance s svetovnega prvenstva, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Campaz je ob porazu proti Švici v podaljšku zapravil veliko priložnost za zadetek. Spomini na smrt Andresa Escobarja so v Kolumbiji še vedno živi.

Švica je Kolumbijce po neodločenem izidu 0:0 izločila po streljanju enajstmetrovk in južnoameriškim predstavnikom preprečila četrtfinalni obračun proti Argentini.

Najlepšo priložnost na tekmi je imel v podaljšku prav Campaz, član argentinskega Rosario Centrala pa se zdaj v domovini zaradi tega sooča s številnimi grožnjami.

"Noben športnik in člani njegovega ožjega kroga sorodnikov ne bi smeli biti podvrženi grožnjam, ker športnik zastopa svojo državo na športnem prizorišču," je kolumbijska nogometna zveza zapisala v izjavi za javnost.

"Moja Kolumbija, prosim, nikoli ne pozabimo na spoštovanje"

Šestindvajsetletni Campaz je na Instagramu delil fotografijo, kako si v žalosti in razočaranju zakriva obraz, v zapisu pa je domovino prosil za spoštovanje.

"Nogomet je sestavljen tudi iz težkih trenutkov. Moja Kolumbija, prosim, nikoli ne pozabimo na spoštovanje. Morda razmišljamo drugače, ko čutimo frustracije in žalost, a nobena strast ne opravičuje sovraštva in življenja v strahu," je zapisal kolumbijski reprezentant.

Kolumbijska zveza se je s prošnjo, naj pospeši preiskavo in ugotovi, kdo stoji za grožnjami, obrnila tudi na državno tožilstvo.

"Nogomet mora biti prostor enotnosti, spoštovanja in upanja ter nikoli prizorišče sovraštva, ustrahovanja ali nasilja," je še zapisala zveza in pozvala navijače, naj zagotovijo, da športna razočaranja nikoli ne bodo prerasla v agresijo v resničnem svetu.

Andres Escobar | Foto: Getty Images Andres Escobar Foto: Getty Images Še zelo živ je spomin na leto 1994

Grožnje obujajo tudi spomine na eno najbolj temačnih poglavij v zgodovini kolumbijskega nogometa.

Med svetovnim prvenstvom leta 1994 prav tako v ZDA je branilec Andres Escobar dosegel avtogol na tekmi, ki jo je Kolumbija proti gostiteljici izgubila z 1:2.

Nekaj dni za tem, ko se je Escobar po izpadu z mundiala vrnil domov, so ga ubili v Medellinu.

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