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Avtor:
Pe. M.

Četrtek,
18. 6. 2026,
8.36

Osveženo pred

1 ura, 25 minut

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Natisni članek
Eric Roy Brest nogomet smrt

Četrtek, 18. 6. 2026, 8.36

1 ura, 25 minut

Eric Roy (1967–2026)

Umrl je Eric Roy

Avtor:
Pe. M.

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Eric Roy | Eric Roy je umrl v 59. letu starosti. | Foto Guliverimage

Eric Roy je umrl v 59. letu starosti.

Foto: Guliverimage

Iz Francije prihaja žalostna vest, da je v 59. letu starosti umrl nekdanji nogometaš in trener Eric Roy, ki je zadnja leta vodil francoskega prvoligaša Brest.

Francoski nogometni klub Stade Brest je sporočil, da je po več letih boja s težko boleznijo umrl glavni trener kluba Eric Roy. Njegova družina je žalostno novico potrdila na družbenem omrežju Instagram, kjer so zapisali, da se je 58-letnik zadnja tri leta in pol boril z rakom trebušne slinavke.

"Ves ta čas je v sebi nosil ogromno moči, ki nas še naprej navdušuje. Nosila ga je ljubezen do družine, do nogometa in strast, ki ni nikoli izginila," so dodali člani družine.

Roy je zadnja tri leta vodil Brest, ki je pod njegovim vodstvom sezono 2023/24 končal na tretjem mestu francoskega prvenstva in se prebil v ligo prvakov. V tej so zaigrali tudi v izločilnih bojih, v katerih jih je izločil poznejši prvak PSG.

Pred tem je bil trener francoske Nice, deloval pa je tudi pri Lensu in Watfordu.

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