Nova tragedija na Hrvaškem: po padcu s čolna umrl 73-letnik

Hrvaški mediji poročajo o novi morski nesreči, ki se je končala tragično. Zgodila se je v torek na območju pristanišča Delfin v Pulju, ko je 73-letni moški med vkrcavanjem na čoln padel v morje in umrl.

Policisti so v sodelovanju z okrožnim državnim tožilstvom na kraju dogodka opravili ogled in ugotovili, da je 73-letni moški med vkrcavanjem na čoln s puljskimi registrskimi tablicami padel v morje. Padec je bil zanj usoden.

Po prvih podatkih smrt ni bila posledica kaznivega dejana. Opravili bodo še obdukcijo, ki bo razkrila podrobnosti tragedije.