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Avtor:
Sa. B.

Sreda,
17. 6. 2026,
11.24

Osveženo pred

53 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Hrvaška Pulj nesreča nesreča čoln smrt

Sreda, 17. 6. 2026, 11.24

53 minut

Nova tragedija na Hrvaškem: po padcu s čolna umrl 73-letnik

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,42
Čoln, nesreča, Hrvaška | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Hrvaški mediji poročajo o novi morski nesreči, ki se je končala tragično. Zgodila se je v torek na območju pristanišča Delfin v Pulju, ko je 73-letni moški med vkrcavanjem na čoln padel v morje in umrl.

Policisti so v sodelovanju z okrožnim državnim tožilstvom na kraju dogodka opravili ogled in ugotovili, da je 73-letni moški med vkrcavanjem na čoln s puljskimi registrskimi tablicami padel v morje. Padec je bil zanj usoden.

Po prvih podatkih smrt ni bila posledica kaznivega dejana. Opravili bodo še obdukcijo, ki bo razkrila podrobnosti tragedije.

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