Oblasti v ameriški zvezni državi Washington na severozahodu ZDA so v soboto odredile evakuacijo več tisoč ljudi zaradi požara, ki se je približal mestu Spokane z 230.000 prebivalci. Tamkajšnji guverner je zaradi zaostrenih razmer razglasil izredne razmere. O poškodovanih za zdaj ne poročajo. V tej zvezni državi divja še več drugih večjih požarov.

Požar v naravi, ki se hitro širi, se je v soboto približeval mestu Spokane in prisilil tisoče prebivalcev k evakuaciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Požar, imenovan Old Trails, je v soboto popoldne prečkal reko Spokane in po poročanju lokalnih medijev ogrozil mesto. Zaradi požara je prišlo do izpada elektrike v več kot 13.000 gospodinjstvih, ogroženih je do 5000 objektov na območju okrožja Spokane.

Po poročanju ameriške mreže CNN je washingtonska nacionalna garda napotila svoje pripadnike na pomoč pri gašenju požarov.

Zaradi ene najhujših požarnih sezon v zgodovini so oblasti Washingtona razglasile izredne razmere.

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Najhujše leto v zgodovini požarov v naravi

V 12 večjih požarih je v četrtem zaporednem sušnem letu v zvezni državi Washington gorelo več kot 80.900 hektarjev površin, kar je rekord, so sporočili iz urada guvernerja Boba Fergusona.

"Letošnje leto je že eno najhujših v zgodovini požarov v naravi, pa šele vstopamo v avgust," je dejal pristojni komisar za javna zemljišča Dave Upthegrove.

Zvezna država Washington ob pacifiški obali meji na Kanado, državo, ki se je julija soočila s sezono gozdnih požarov, ki jo je premier Mark Carney opisal kot "eno najintenzivnejših v zgodovini", saj je pogorelo tri milijone hektarjev zemlje, kar približno ustreza velikosti Belgije.